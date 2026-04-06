Houston Rockets, victorie dramatică în fața lui Golden State Warriors. Texanii i-au stricat revenirea lui Curry

Cosmin Petrescu Publicat: 6 aprilie 2026, 10:14

Steph Curry, în timpul unui meci / Getty Images

Houston Rockets îi strică revenirea pe teren lui Steph Curry și ajung la șase victorii consecutive în urma unui meci cu final dramatic decis de pasa decisivă a lui Kevin Durant și finalizarea lui Alperen Șengun cu șase secunde până la final.

Curry a avut ultima aruncare, dar mingea nu a intrat, astfel că Golden State ajunge la patru eșecuri la rând și devine clar că va porni în play-in tournament de pe locul 10 în Conferința de Vest.

Dramatism la cote maxime în NBA. Houston Rockets, victorie în ultimele secunde cu Golden State Warriors

Steph Curry a revenit după mai bine de două luni de absență, perioadă în care a absentat preț de 27 de meciuri, însă a arătat de parcă nu ar fi lipsit nici măcar o zi. Intrat pentru prima oară de pe bancă în actuala stagiune și a 13-a oara în intreaga carieră, Curry a devenit din ce în ce mai bun pe parcursul jocului și a adunat 29 puncte cu 5 din 10 la aruncările de trei puncte.

Kevin Durant a fost omul meciului. Fostul dublu campion NBA alături de Warriors a reușit al 28-lea său meci cu cel puțin 30 de puncte în culorile lui Houston, terminând partida cu 31 de puncte, 8 recuperări și 8 pase decisive. Șengun a adaugat 24 de puncte, inclusiv coșul victoriei, iar Smith a “livrat” și el 23.

Rockets se apropie la două meciuri de locurile 3 și 4 din Vest, poziții ocupate pentru moment de LA Lakers și Denver Nuggets și care oferă avantajul terenului propriu în prima rundă de play-off.

Ambele echipe mai au de jucat patru meciuri în săptămâna finală a sezonului regulat.

