Houston Rockets, victorie dramatică în fața lui Golden State Warriors. Texanii i-au stricat revenirea lui Curry

Houston Rockets îi strică revenirea pe teren lui Steph Curry și ajung la șase victorii consecutive în urma unui meci cu final dramatic decis de pasa decisivă a lui Kevin Durant și finalizarea lui Alperen Șengun cu șase secunde până la final.

Curry a avut ultima aruncare, dar mingea nu a intrat, astfel că Golden State ajunge la patru eșecuri la rând și devine clar că va porni în play-in tournament de pe locul 10 în Conferința de Vest.

Steph Curry a revenit după mai bine de două luni de absență, perioadă în care a absentat preț de 27 de meciuri, însă a arătat de parcă nu ar fi lipsit nici măcar o zi. Intrat pentru prima oară de pe bancă în actuala stagiune și a 13-a oara în intreaga carieră, Curry a devenit din ce în ce mai bun pe parcursul jocului și a adunat 29 puncte cu 5 din 10 la aruncările de trei puncte.

Kevin Durant a fost omul meciului. Fostul dublu campion NBA alături de Warriors a reușit al 28-lea său meci cu cel puțin 30 de puncte în culorile lui Houston, terminând partida cu 31 de puncte, 8 recuperări și 8 pase decisive. Șengun a adaugat 24 de puncte, inclusiv coșul victoriei, iar Smith a “livrat” și el 23.

Rockets se apropie la două meciuri de locurile 3 și 4 din Vest, poziții ocupate pentru moment de LA Lakers și Denver Nuggets și care oferă avantajul terenului propriu în prima rundă de play-off.