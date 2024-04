Leicester - Southampton a fost live în AntenaPLAY. Liderul din Championship, victorie categorică - Antena Sport

Min. 81: Leicester – Southampton 5-0! Fatawu a completat hat-trick-ul! Mijlocaşul a punctat, la capătul unui contraatac perfect.

Min. 79: Leicester – Southampton 4-0! Jamie Vardy a marcat şi el, din pasa aceluiaşi Fatawu.

Min. 75. Leicester – Southampton 3-0! Fatawu a reuşit „dubla”, marcând din pasa lui Choundhury.

Min. 62: Leicester – Southampton 2-0! Ndidi a marcat din pasa lui Mavididi!

Min. 26: Leicester – Southampton 1-0! Fatawu a deschis scorul pentru gazde

Min. 1: A început partida! Leicester: Hermansen – Pereira, Vestergaard, Wout Faes – Dewsbury-Hall, Winks, Ndidi, Justin – Fatawu, Mavididi – Vardy Southampton: McCarthy – Bree, Bednarek, Harwood-Bellis, Walker-Peters – Charles, Rothwell, Aribo – Armstrong, Adams, Brooks Middlesbrough – Leeds 3-4, în AntenaPLAY. Nebunie de meci în Championship. A „plouat" cu goluri spectaculoase! Meciul Middlesbrough – Leeds United 3-4 a fost în format LIVE VIDEO în AntenaPLAY. A fost show total în etapa cu numărul 44 din Championship. S-au marcat patru goluri încă din prima jumătate de oră. Leeds a fost condusă, dar a reuşit să întoarcă scorul şi să conducă cu 3-2 la pauză. Summerville a reuşit „dubla" după pauză, dar golul lui Latthe Lath a readus speranţele în tabăra fanilor lui „Boro". Leeds s-a impus în cele din urmă la limită şi a urcat pe loc de promovare directă în Championship. Este pe poziţia secundă şi are un punct peste Ipswich. Lupta pentru promovare continuă LIVE VIDEO în AntenaPLAY.

