New York Knicks, la o victorie distanță de prima finală NBA după 27 de ani. O nouă victorie contra lui Cleveland

New York Knicks sunt la o singură victorie distanță de Finala NBA, după ce au câștigat Meciul 3 al finalei Conferinței de Est cu Cleveland Cavaliers, scor 121-108, și au urcat la 3-0 la general într-o serie pe care au controlat-o aproape în totalitate până acum.

Condusă de Jalen Brunson, autor a 30 de puncte, formația din New York a dominat jocul de la început până la final și nu le-a permis gazdelor să conducă nici măcar o dată pe tabelă. Cavaliers au reușit doar să egaleze în prima repriză, după ce reveniseră de la un deficit de 10 puncte, însă Knicks au răspuns imediat și au recăpătat controlul înainte de pauză.

New York Knicks merg “ceas” în finala Conferinței de Est

În repriza secundă, New York a gestionat perfect ritmul meciului și a redus treptat energia unei săli care spera la reacția echipei lui Cleveland după startul dezastruos de serie. De fiecare dată când Cavaliers au încercat să reducă diferența, Knicks au găsit un răspuns ofensiv, fie prin Brunson, fie prin jocul colectiv care a devenit marca echipei în acest playoff.

Meciul a avut și un moment spectaculos în tribune. Travis Kelce, triplu câștigător de Super Bowl cu Kansas City Chiefs și originar din zona Clevelandului, a fost prezent la Rocket Arena alături de logodnica sa, celebra cântăreață Taylor Swift. În timpul sfertului trei, Kelce a electrizat publicul după ce “a dat voleu” o bere, moment care a ridicat pentru scurt timp atmosfera într-o arenă tot mai silențioasă.

Din punct de vedere sportiv însă, realitatea pentru Cleveland este extrem de dură: nicio echipă din istoria NBA nu a revenit vreodată de la 0-3 într-o serie de playoff. Cavaliers sunt acum obligați să câștige patru meciuri consecutive pentru a evita eliminarea, în timp ce Knicks sunt la un singur succes de prima lor calificare în Finala NBA după 27 ani.