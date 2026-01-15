Noile reguli din Formula 1. Cum sunt favorizate depășirile - Antena Sport

Închide meniul
Noile reguli din Formula 1. Cum sunt favorizate depășirile

Adrian Georgescu Publicat: 15 ianuarie 2026, 20:58 / Actualizat: 15 ianuarie 2026, 22:47

Noile reguli din Formula 1. Cum sunt favorizate depășirile

Imagine din startul Marelui Premiu al Italiei / Profimedia Images

În 2026, aerodinamica activă va înlocui DRS-ul (Drag Reduction System). De ce este un sistem diferit față de DRS? Acesta oferea un plus de viteză doar prin schimbarea înclinării aripii spate într-o zonă stabilită dinainte, de obicei o linie dreaptă lungă. Din 2026, ambele punți vor beneficia de un sistem activ prin care se modifică înclinarea elementelor aripilor din față și din spate.

În plus, FIA a conceput conceptul de „mod de depășire” (Overtake Mode) ca pe un înlocuitor direct pentru DRS în facilitarea depășirilor. Overtake Mode oferă avantaje de putere și posibilitatea de a utiliza energia suplimentară recuperată de MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic) într-un mod potrivit cu strategia pilotului și a echipei.

Până la a discuta însă despre acel mod, trebuie să vedem de unde vine acel avantaj de energie și ce este Boost Mode.

Boost Mode

În 2026, MGU-H (sistemul care recuperează energia disipată prin căldură și-l transformă în energie electrică) va dispărea. Va rămâne doar MGU-K. Acest sistem recuperează energia disipată prin frânare și, în anumite condiții, o livrează roților din spate prin intermediul motorul termic. Piloții pot reîncărca bateria cu energia recuperată de MGU-K din frânare, sau la ridicarea pedalei de accelerație de la sfârșitul liniilor drepte și chiar în viraje, unde se aplică doar o parte din putere. Dacă până în 2025, puterea maximă a MGU-K era de 120 kW, din 2026 ea va crește la 350 kW.

Boost Mode este modul standard de performanță ridicată, disponibil oricând, indiferent dacă mașina în cauză e sau nu aproape de o altă mașină. Maximizează recuperarea și livrarea energiei electrice (de la MGU-K) și optimizează livrarea de putere pentru accelerație.

Se poate folosi în mai multe situații. De pildă, pentru ieșiri rapide din viraje, sau pentru realizarea unor tururi rapide în calificări. Ori pentru a te apăra de un pilot care atacă din urmă având Overtake Mode activat.

Overtake Mode

Overtake Mode este modul special de depășire. Condițiile de activare sunt: trebuie să fii la mai puțin de o secundă de mașina din față. Activarea e permisă însă doar în anumite puncte de detecție FIA. De asemenea, există limitări stricte de energie per tur. Pe durata unui tur, boost-ul maxim de energie este de 0,5 MJ.

Diferența de viteză creată astfel ar trebui să faciliteze depășirile. Un alt factor care va favoriza aceste manevre este faptul că energia utilizată de mașina din față va scădea după 290 km/h, în timp ce mașina din spate poate utiliza puterea suplimentară de 350 kW până la 337 km/h.

Există și alt fel de limite pentru folosirea acestui sistem. FIA poate bloca activarea sa în anumite viraje foarte lente. Poate impune restricții pe piste înguste (de exemplu, la Monaco), ori dezactiva sistemul în condiții de ploaie.

Limitele de folosire

Regulile F1 de 2026 nu precizează o durată fixă (în secunde) sau un timp maxim de utilizare al Overtake Mode. Nu durata, ci energia folosită e limitată. Cum spuneam, pe lângă energia standard de aproximativ 8,5 megaJouli pe tur care poate fi recuperată și stocată, încă 0,5 megaJouli pot fi adăugați când există condițiile pentru activarea Overtake Mode.

Cum timpul este energie / putere, la o putere electrică maximă de 350 kW livrată de baterie, consumarea acestui ”boost” ar dura aproximativ 1,4 secunde. Suficient, spun cei de la FIA, pentru a oferi un elan suplimentar mașinii aflate în spate.

Dacă aerodinamica activă și introducerea acestui Overtake Mode vor oferi premise de spectacol mai mult decât DRS-ul, vom vedea în mai puțin de două luni.

 

