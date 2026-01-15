Noile reguli din Formula 1. Cum sunt favorizate depășirile - Antena Sport

În 2026, aerodinamica activă va înlocui DRS-ul (Drag Reduction System). De ce este un sistem diferit față de DRS? Acesta oferea un plus de viteză doar prin schimbarea înclinării aripii spate într-o zonă stabilită dinainte, de obicei o linie dreaptă lungă. Din 2026, ambele punți vor beneficia de un sistem activ prin care se modifică înclinarea elementelor aripilor din față și din spate.

În plus, FIA a conceput conceptul de „mod de depășire” (Overtake Mode) ca pe un înlocuitor direct pentru DRS în facilitarea depășirilor. Overtake Mode oferă avantaje de putere și posibilitatea de a utiliza energia suplimentară recuperată de MGU-K (Motor Generator Unit – Kinetic) într-un mod potrivit cu strategia pilotului și a echipei.

Până la a discuta însă despre acel mod, trebuie să vedem de unde vine acel avantaj de energie și ce este Boost Mode.

Boost Mode

În 2026, MGU-H (sistemul care recuperează energia disipată prin căldură și-l transformă în energie electrică) va dispărea. Va rămâne doar MGU-K. Acest sistem recuperează energia disipată prin frânare și, în anumite condiții, o livrează roților din spate prin intermediul motorul termic. Piloții pot reîncărca bateria cu energia recuperată de MGU-K din frânare, sau la ridicarea pedalei de accelerație de la sfârșitul liniilor drepte și chiar în viraje, unde se aplică doar o parte din putere. Dacă până în 2025, puterea maximă a MGU-K era de 120 kW, din 2026 ea va crește la 350 kW.