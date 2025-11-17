Marile necunoscute din 2026. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Felul de pilotaj se va schimba

Se va putea recupera mult mai multă energie la frânare, ceea ce compensează într-o oarecare măsură eliminarea MGU-H. Energia maximă recuperată în decursul unui tur va crește de la 2 megajouli la 8,5. Ce înseamnă asta? Că stilul de pilotaj s-ar putea schimba, mai ales în ceea ce privește abordarea virajelor.

Mulți piloți vor frâna mai des. O strategie ar fi ca frânarea să fie mai agresivă, să existe viteze mai mici în mijlocul virajelor. Acest tip de abordare ar permite creșterea turației motorului, transformând mai multă energie cinetică în energie electrică pentru a încărca bateria. Astfel, piloții ar dispune de mai multă energie și ar atinge viteze mai mari pe liniile drepte, unde e cea mai mare nevoie de viteze de top.

Probleme pe circuitele de viteză

Problema apare pe circuitele de viteză precum Monza și Spa-Francorchamps. Verstappen și Leclerc au fost printre piloții care au testat încă de timpuriu pe simulatoare mașini construite cu specificațiile din 2026. Max a parcurs un tur la Monza și a trebuit să reducă viteza pe linia dreaptă în timp ce accelera la maxim pentru a permite bateriei să recupereze o parte din energie, căci puterea obținută electric era deja secătuită. Or, să retrogradezi o treaptă când ai pedala de accelerație apăsată la maximum nu doar că distruge transmisia, dar e și împotriva instinctului natural al oricărui pilot.

Ca urmare, FIA a introdus sistemul Power Ramp Down. Pe circuitele de viteză, puterea electrică va fi epuizată în 7 secunde, cu un ritm de 50 kw/s. Pe pistă mai virajate, cu linii drepte mai scurte, puterea electrică va fi epuizată în 3,5 secunde, cu un ritm de 100 kW/s.

Va fi eficient acest reglaj? Nu se știe. Vom vedea în 2026.

O altă necunoscută va fi înlocuirea DRS, folosit din 2011, cu sistemul ”Manual Override Mode”.

Cum funcționează MOM?

Un pilot care se află la o distanță determinată, înainte de finalul unui tur, față de mașina din față, va putea, în turul următor să utilizeze mai multă energie electrică decât adversarul. MGU-K va oferi 350 kW de putere suplimentară, până la o viteză maximă de 337 km/h, sau 0,5 MJ de energie suplimentară. Este, evident, un ”boost” în vederea depășirii, când pilotul activează modul X, iar elementele aerodinamice generează mai puțină apăsare la sol. La revenirea în viraje, pilotul va activa modul Z, iar elementele aerodinamice vor reveni în poziția lor inițială, asigurând forța de apăsare maximă.

”Așadar, când intri pe linia dreaptă și mașina este destul de aproape de cealaltă pentru a facilita depășirea – deoarece ambele mașini vor avea aripa spate deschisă și clapeta aripii față deschisă – vom permite mașinii din spate să utilizeze mai multă energie electrică pentru o anumită perioadă de timp în timpul acelui tur”, a explicat Jan Monchaux, directorul tehnic FIA la divizia de monoposturi.

Dilema lui Alonso

Fernando Alonso este îngrijorat de consumul de energie în timpul depășirilor, prevăzând că va fi mai dificil să existe astfel de manevre. El a explicat: „Singura întrebare pe care o am în minte este legată de posibilitățile de depășire, care, în opinia mea, rămân încă un punct deschis. Toată lumea are voie să activeze modurile de depășire Z și X pe liniile drepte, atât mașina din față, cât și cea din spate. Așadar, nu există realmente posibilitatea de a face diferența, decât dacă folosești multă energie pe acea linie dreaptă. Dar dacă folosești acea energie, vei plăti prețul pe următoarele linii drepte. Așadar, s-ar putea să fii depășit din nou de mașina pe care tocmai ai depășit-o.”

Precum vedeți, racing-ul, din ceva simplu, devine ceva cam complicat. Partea bună cu acest MOM e că va putea fi folosit oriunde, nu doar în anumite zone, precum DRS. Va putea fi folosit pentru un boost la finele unei linii drepte lungi, de pildă, dar și la ieșirea dintr-un viraj lent. Ar putea aduce un pic de suspans în viraje în general ”moarte” pentru spectacol și depășiri.