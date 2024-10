Noutăţile lunii octombrie în AntenaPLAY - Antena Sport

Ceva nou în fiecare zi. Octombrie vine cu emoții intense și adrenalină la maximum în AntenaPLAY. În octombrie aventura continuă în Asia Express, competiția devine tot mai grea și continuă să captiveze telespectatorii cu provocările sale spectaculoase și momentele de neuitat. Pe lângă aceasta, adrenalina crește și mai mult cu Formula 1, unde fiecare cursă este o adevărată demonstrație de viteză și strategie. În plus, aducem pe ecrane un nou serial plin de emoție și pasiune – Iubire cu parfum de lavandă, o poveste ce promite să cucerească inimile publicului.

Pregătește-te pentru o lună plină de premiere, surprize și experiențe captivante, doar în AntenaPLAY!

Asia Express – Drumul Zeilor a devenit un fenomen al divertismentului, aducând în prim-plan aventurile palpitante ale concurenților care își testează limitele într-o competiție unică. În paralel, abonații AntenaPLAY pot urmări Podcastito, interviuri exclusive cu participanții, în care aceștia împărtășesc experiențele lor din timpul emisiunii, povești din culise și momente memorabile.

În octombrie, AntenaPLAY aduce filme captivante. Undercover Wedding Crashers aduce o comedie plină de umor și situații neprevăzute, perfectă pentru o seară relaxantă. The Kovak Box este un thriller intrigantplin de mister, care te va ține cu sufletul la gură. Fanii horror-ului vor fi încântați de The Curse of the Handsome Man, care promite să ofere momente de spaimă și suspans. Nu în ultimul rând, Joe, cu Nicholas Cage în rolul principal, prezintă o poveste emoționantă despre răscumpărare și prietenie, aducând în prim-plan un personaj complex și captivant.

Luna aceasta, au premiera în AntenaPLAY și două seriale care explorează teme de identitate și mister. Our Kind of People ne introduce în lumea fascinantă a comunității afro-americane de elită din Martha’s Vineyard, unde ambiția, tradiția și secretele de familie se împletesc într-o poveste plină de intensitate. În contrast, Hidden Assets ne poartă într-o călătorie prin lumea spionajului, unde un polițist irlandez descoperă o rețea internațională de crime și corupție, punându-și astfel viața în pericol.