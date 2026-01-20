Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Oklahoma City - Cleveland Cavaliers 136-104. Shai Gilgeous-Alexander a făcut show, cu 30 de puncte marcate - Antena Sport

Home | NBA | Oklahoma City – Cleveland Cavaliers 136-104. Shai Gilgeous-Alexander a făcut show, cu 30 de puncte marcate

Oklahoma City – Cleveland Cavaliers 136-104. Shai Gilgeous-Alexander a făcut show, cu 30 de puncte marcate

Cosmin Petrescu Publicat: 20 ianuarie 2026, 0:51

Comentarii
Oklahoma City – Cleveland Cavaliers 136-104. Shai Gilgeous-Alexander a făcut show, cu 30 de puncte marcate

Shai Gilgeous-Alexander, în timpul unui meci / Profimedia Images

Meci controlat fără emoţii de campioana NBA, condusă de jocul impecabil al lui Shai Gilgeous-Alexander, 30 puncte, cu 12/20 din acţiune, şi Chet Holmgren, cu 28 de puncte, 11/16 din acţiune şi 4/5 la trei puncte, alături de 8 recuperări. Partida a fost în direct în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Thunder arată din nou că pot trece lejer peste câte un pas greşit, înfrângerea cu Miami din urmă cu două zile fiind uitată repede, şi îşi îmbunătăţesc bilanţul la 36-8, cel mai bun din ligă.

Oklahoma City – Cleveland Cavaliers 136-104

Meciul a avut loc la ora prânzului într-o zi de luni deoarece în SUA este sărbătoare naţională de fiecare dată în a treia luni din ianuarie, în memoria lui Martin Luther King Jr., activist politic recunoscut drept unul dintre cei mai mari luptători pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare, apropiat al președintelui Kennedy si laureat cu Nobel pentru pace la doar 35 ani, cel mai tânăr din istorie la momentul respectiv.

MLK a fost asasinat în Memphis pe 4 aprilie 1968, iar NBA, liga ce are cel mai mare procentaj de jucători de culoare dintre toate cele patru ligi majore americane, face mereu ca ziua dedicată lui să fie una specială în “asociaţie”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii îşi iau credite de nevoi personale pentru a-şi cumpăra maşini. Ce rate plătesc
Observator
Românii îşi iau credite de nevoi personale pentru a-şi cumpăra maşini. Ce rate plătesc
Cine sunt Mandel Kata și Bartalis Henrietta, primele sportive din România care vor reprezenta snowboardul feminin, la Jocurile Olimpice de iarnă
Fanatik.ro
Cine sunt Mandel Kata și Bartalis Henrietta, primele sportive din România care vor reprezenta snowboardul feminin, la Jocurile Olimpice de iarnă
23:59
VIDEOEstrela Amadora – Estoril 0-5. Formaţia lui Ianis Stoica, umilită acasă! Românul, schimbat după 47 de minute
23:43
Cristi Chivu a bătut palma cu jucătorul înainte de Dinamo Zagreb – FCSB. Transfer de 4,5 milioane de euro
23:36
“Ruşinos, usturător” Papp a refuzat un subiect după umilinţa cu Craiova: “Aş fi un idiot să vorbesc despre asta”
23:19
Mihai Stoica, replică dură pentru Ioan Becali: „Discutăm ca să ne aflăm în treabă?”
23:07
Nicolae Stanciu şi-a reziliat contractul cu Genoa! Anunţul venit din Italia
22:43
Eugen Neagoe, ironii la adresa jucătorilor: “Când dai adversarului să bage mingea în poartă?! Asta nu am făcut la antrenament”
Vezi toate știrile
1 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 2 Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes” 3 VIDEONu a rezistat! Selecţionerul Marocului l-a certat pe Diaz după ce şi-a bătut joc de penalty-ul din prelungiri! 4 Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin 5 Salariul uriaş pe care Olimpiu Moruţan îl va avea în Liga 1 6 Sadio Mane, clasă absolută la Cupa Africii. Senegalezul a explicat de ce el nu a ieșit de pe teren în finală
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”