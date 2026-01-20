Oklahoma City - Cleveland Cavaliers 136-104. Shai Gilgeous-Alexander a făcut show, cu 30 de puncte marcate - Antena Sport

Meci controlat fără emoţii de campioana NBA, condusă de jocul impecabil al lui Shai Gilgeous-Alexander, 30 puncte, cu 12/20 din acţiune, şi Chet Holmgren, cu 28 de puncte, 11/16 din acţiune şi 4/5 la trei puncte, alături de 8 recuperări. Partida a fost în direct în AntenaPLAY.

Thunder arată din nou că pot trece lejer peste câte un pas greşit, înfrângerea cu Miami din urmă cu două zile fiind uitată repede, şi îşi îmbunătăţesc bilanţul la 36-8, cel mai bun din ligă.

Oklahoma City – Cleveland Cavaliers 136-104

Meciul a avut loc la ora prânzului într-o zi de luni deoarece în SUA este sărbătoare naţională de fiecare dată în a treia luni din ianuarie, în memoria lui Martin Luther King Jr., activist politic recunoscut drept unul dintre cei mai mari luptători pentru drepturile civile ale persoanelor de culoare, apropiat al președintelui Kennedy si laureat cu Nobel pentru pace la doar 35 ani, cel mai tânăr din istorie la momentul respectiv.

MLK a fost asasinat în Memphis pe 4 aprilie 1968, iar NBA, liga ce are cel mai mare procentaj de jucători de culoare dintre toate cele patru ligi majore americane, face mereu ca ziua dedicată lui să fie una specială în “asociaţie”.