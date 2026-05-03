Philadelphia a eliminat-o pe Boston, din play-off-ul NBA. Joel Embiid, prestație de vis în meciul 7

Pentru prima oară în istoria francizei, Philadelphia întoarce o serie de la 1-3 la general și își elimină marea rivală, Boston, chiar pe terenul acesteia, la TD Garden, la capătul unui meci cu 34 puncte, 12 recuperări și 6 pase decisive pentru Joel Embiid și 30 puncte, 11 recuperări și 7 pase decisive de la Tyrese Maxey.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Celtics, de la care a absentat unul dintre superstaruri, Jason Tatum cu genunchiul blocat și dat indisponibil cu mai puțin de două ore înainte de start, este prima serie pierdută după un avantaj de 3-1 și abia a 14-a oara în istoria NBA când se întâmpla așa ceva.

Cele mai tari meciuri din NBA sunt live în AntenaPLAY

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 100-109, în meciul 7 din play-off-ul NBA

Jaylen Brown a avut 33 puncte pentru Boston, secondat de Derrick White cu 26 care a făcut cel mai bun meci al sau din această serie.

A fost a 23-a oară când Celtics și Sixers au fost adversare într-o serie de play-off, aceasta fiind a opta caștigată de Philly, care obținuse ultimul succes direct contra rivalilor din Massachusetts în 1982. De atunci, Boston eliminase de șase ori Philadelphia, ultima oară în 2023, tot într-un meci 7. Atunci, Jason Tatum, marele absent al jocului decisiv din 2026, a stabilit un nou record NBA de puncte marcate într-o partidă de “câștigă sau pleacă acasă”, 51.

Este abia a doua oară în istoria NBA când un loc 7 scoate din play-off un loc 2, singura data când s-a mai văzut așa ceva fiind chiar sezonul precedent, Golden State a eliminat-o pe Houston, tot după șapte dispute.