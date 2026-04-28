Cooper Flagg e “Rookie of the Year” după cifrele uriaşe din acest sezon

Fenomenul echipei Dallas Mavericks, Cooper Flagg, în vârstă de 19 ani, a fost desemnat luni debutantul anului (rookie), a anunţat liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), citată de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ales de pe prima poziţie la ultimul draft al NBA (selecţia tinerilor jucători), Flagg le succede în palmares lui Stephon Castle (2025) şi Victor Wembanyama (2024), ambii jucători la San Antonio Spurs.

Flagg a întrunit cele mai multe voturi din partea unui juriu format din 100 de personalităţi media care acoperă liga nord-americană de baschet. El l-a devansat pe fundaşul echipei Charlotte Hornets, Kon Knueppel.

Ales cel mai bun jucător de liceu din ţară în 2024, apoi cel mai bun jucător de baschet universitar în singurul său sezon la Duke (2025), Flagg a avut un sezon care s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor.

Flagg este primul “rookie” care conduce în echipa sa la puncte, intercepţii, recuperări şi pase decisive de la Michael Jordan (1985).