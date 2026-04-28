Cooper Flagg e “Rookie of the Year” după cifrele uriaşe din acest sezon

Fenomenul echipei Dallas Mavericks, Cooper Flagg, în vârstă de 19 ani, a fost desemnat luni debutantul anului (rookie), a anunţat liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), citată de AFP.
Ales de pe prima poziţie la ultimul draft al NBA (selecţia tinerilor jucători), Flagg le succede în palmares lui Stephon Castle (2025) şi Victor Wembanyama (2024), ambii jucători la San Antonio Spurs.
Cooper Flagg e “Rookie of the Year”
Flagg a întrunit cele mai multe voturi din partea unui juriu format din 100 de personalităţi media care acoperă liga nord-americană de baschet. El l-a devansat pe fundaşul echipei Charlotte Hornets, Kon Knueppel.
Ales cel mai bun jucător de liceu din ţară în 2024, apoi cel mai bun jucător de baschet universitar în singurul său sezon la Duke (2025), Flagg a avut un sezon care s-a ridicat la înălţimea aşteptărilor.
Flagg este primul “rookie” care conduce în echipa sa la puncte, intercepţii, recuperări şi pase decisive de la Michael Jordan (1985).
La începutul acestei luni, cu 51 de puncte împotriva lui Orlando Magic, Flagg a devenit şi cel mai tânăr jucător din istoria NBA care a marcat peste 50 de puncte într-un meci.
Deşi Dallas Mavericks, aflată într-o perioadă de tranziţie, a terminat în coada clasamentului (locul 12 în Conferinţa de Vest, necalificată în play-off), Flagg a acumulat statistici individuale solide, cu medii de 21 de puncte, 6,7 recuperări şi 4,5 pase decisive pe meci.
Marcând peste 40 de puncte în patru meciuri din acest sezon, un record pentru un debutant de la Allen Iverson (1996-1997), Flagg a doborât recordul lui LeBron James pentru cele mai multe meciuri cu 40 de puncte de către un debutant în NBA.
De asemenea, el a devenit al treilea jucător de la Dallas desemnat debutantul anului, după Jason Kidd (1995) şi Luka Doncic (2019).
