Un mare “Bam” în NBA – recordul lui Kobe doborât - Antena Sport

A doua cea mai bună performanţă la puncte marcate într-un meci în istoria NBA nu îi mai aparţine lui Kobe Bryant. Bam Adebayo de la Miami Heat a înscris 83 în victoria cu Washington Wizards.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Încă din primul sfert se simţea că nu va fi o noapte obişnuită la Kaseya Center din Biscayne Bay. După primul sfert, Bam Adebayo, jucător cunoscut în primul rând pentru excelenta defensivă, avea 31 puncte marcate. Aproape de recordul de 37 într-un singur sfert care îi aparţine lui Klay Thompson. La fel de aproape şi de recordul personal într-un meci intreg. Acesta era de 41 şi fusese stabilit în 2021, într-un duel cu Brooklyn Nets. În rest, nu mai marcase niciodată peste 40.

Bam Adebayo, 83 de puncte în NBA

Ulterior, punctele au continuat să se adune, a picat recordul pentru cele mai multe marcate vreodata de un jucător al lui Miami, 61, acum 12 ani, şi o săptămână pentru LeBron James într-un meci cu Charlotte Hornets. În cele din urmă, pe finalul jocului, ceea ce părea că este intangibil, aproape la fel ca recordul de 100 puncte al lui Wilt Chamberlain din 1962 într-un Philadelphia Warriors – New York Knicks, cele 81 “vărsate” de Kobe Bryant în 2006 versus Toronto Raptors aveau să fie depăşite.

De acum înainte se va discuta enorm pe această temă. Ca Wizards nu au apărare, dar chiar Bam declara după meci că este de acord, însă vorbim totuşi de un oponent din NBA. Că a primit multe libere, 43 din care a transformat 36, ambele noi recorduri NBA acum. De altfel, cele mai multe libere transformate pentru Heat în acest sezon, înaintea jocului cu Washington, au fost 36 pentru toată echipa. Se întampla în noiembrie, contra lui Cleveland Cavaliers. Totuşi, cei care spun că în NBA, şi mai ales la echipa din DC, nu există apărare trebuie să recunoască şi faptul că fără o defensivă cât de cât agresivă nu pot apărea faulturile care să conducă spre aruncări libere. Că recordul a fost vânat în condiţiile în care în mod normal, diferenţa fiind confortabila pe final, starurile sunt odihnite în ultimele minute. Dacă trăgem linie, Bam a stat în teren acelaşi număr de minute ca şi Kobe în 2006, 42, iar Wilt a jucat în 1962, când a atins trei cifre la totalul de puncte, toate cele 48 minute intr-o dispută încheiată 169-147 pentru “Dubs”.

Evident că astfel de sume nu pot fi atinse fără ajutorul coechipierilor. De la sută lui Wilt imaginile sunt puţine, dar e destul de clar că şi acolo i s-a oferit mingea aproape la fiecare atac spre final pentru a deveni primul din istorie cu 100 puncte. Meciul lui Kobe l-am văzut. Lumea îl ştie. Deşi strâns în prima parte, spre încheierea lui mingea ajungea mereu la superstarul lui Lakers tocmai pentru a trece peste 80 puncte. Era normal. Când ai o astfel de noapte magică, ar fi incorect să nu primeşti şansa ta. La fel a fost aici şi cu Adebayo, care devine probabil cel mai improbabil (pun intended, cum ar spune americanii) jucător care îi bate recordul lui Kobe. Un baschetbalist care dacă îşi aduna cele mai bune două performanţe din cariera înaintea acesteia, 41 si 38, nu scoate suma celor 83 puse pe tabelă pe 10 martie 2026.