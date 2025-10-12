Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A picat recordul național la maraton masculin! Nicolae Soare a stabilit o nouă bornă după 47 de ani - Antena Sport

Home | Atletism | A picat recordul național la maraton masculin! Nicolae Soare a stabilit o nouă bornă după 47 de ani

A picat recordul național la maraton masculin! Nicolae Soare a stabilit o nouă bornă după 47 de ani

Andrei Nicolae Publicat: 12 octombrie 2025, 14:04

Comentarii
A picat recordul național la maraton masculin! Nicolae Soare a stabilit o nouă bornă după 47 de ani

Nicolae Soare / Facebook Federația Română de Atletism - oficial

Atletul Nicolae Soare a doborât recordul naţional la maraton, duminică, în cadrul Campionatului Naţional, desfăşurat în cadrul Raiffeisen Bucharest Marathon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Recordul naţional doborât de Soare data din 1978 şi a fost stabilit la CE de la Praga de Cătălin Andreica.

Mesajul Federației Române de Atletism

Record naţional doborât după aproape jumătate de secol, performanţă remarcabilă pentru atletismul românesc! Rezultatul lui Nicolae Soare confirmă valoarea, perseverenţa şi pasiunea care definesc atletismul românesc.

O performanţă care onorează tradiţia şi deschide un nou capitol în istoria maratonului naţional. Felicitări sportivului şi antrenoarei Cristina Alexe pentru acest moment istoric“, este mesajul FR Atletism.

Reclamă
Reclamă

Nicolae Soare (CSM Bacău) a încheiat cursa de maraton, de 42,195 km, cu timpul de 2:11.58 ore. Recordul naţional data din 3 septembrie 1978, când a fost stabilit la Campionatele Europene de la Praga de către atletul Cătălin Andreica – 2:12.30 ore.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Observator
Filmul accidentului din Giurgiu. Marea pasiune a lui Eduard i-a adus sfârşitul la doar 17 ani
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
Fanatik.ro
Cum arată Elena, sora lui Gică Hagi. E una dintre cele mai importante persoane din viața „Regelui”
14:48
Fabulos! Locul 204 ATP a câștigat Masters-ul de la Shanghai și a scris istorie. Câți bani și-a trecut în cont
14:40
România – Austria, LIVE VIDEO (Duminică, 21:45). Lotul ales de Mircea Lucescu. 6 jucători sunt OUT
13:43
VIDEOOmagiu emoționat pentru Jordi Alba în fața suporterilor lui Inter Miami
13:27
Italienii au descoperit secretul lui Cristi Chivu. Cum își asigură românul liniștea în vestiar la Inter
12:37
EXCLUSIVDecizia incredibilă luată de Mircea Lucescu în ziua meciului România – Austria. Ce i-a anunţat pe jucători
12:13
VIDEORomânia, victorie cu Olanda la masculin la Europenele de Tenis de Masă pe Echipe. Fetele joacă de la 20:00
Vezi toate știrile
1 Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua 2 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 3 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?” 4 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 5 Cosmin Olăroiu, pas uriaș spre calificarea la Cupa Mondială. Emiratele Arabe Unite, victorie vitală pe final 6 1.000 de maşini au pătruns în baza FCSB. Intervenţia imediată a Poliţiei. Dezvăluirile făcute de Gheorghe Mustaţă
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasăOraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă