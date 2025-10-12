A picat recordul național la maraton masculin! Nicolae Soare a stabilit o nouă bornă după 47 de ani - Antena Sport

Atletul Nicolae Soare a doborât recordul naţional la maraton, duminică, în cadrul Campionatului Naţional, desfăşurat în cadrul Raiffeisen Bucharest Marathon.
Recordul naţional doborât de Soare data din 1978 şi a fost stabilit la CE de la Praga de Cătălin Andreica.
Mesajul Federației Române de Atletism
“Record naţional doborât după aproape jumătate de secol, performanţă remarcabilă pentru atletismul românesc! Rezultatul lui Nicolae Soare confirmă valoarea, perseverenţa şi pasiunea care definesc atletismul românesc.
O performanţă care onorează tradiţia şi deschide un nou capitol în istoria maratonului naţional. Felicitări sportivului şi antrenoarei Cristina Alexe pentru acest moment istoric“, este mesajul FR Atletism.
Nicolae Soare (CSM Bacău) a încheiat cursa de maraton, de 42,195 km, cu timpul de 2:11.58 ore. Recordul naţional data din 3 septembrie 1978, când a fost stabilit la Campionatele Europene de la Praga de către atletul Cătălin Andreica – 2:12.30 ore.
