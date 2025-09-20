Suspendat pentru dopaj, fotbalistul de 70 de milioane de euro vrea să schimbe sportul - Antena Sport

Închide meniul
Suspendat pentru dopaj, fotbalistul de 70 de milioane de euro vrea să schimbe sportul

Daniel Işvanca Publicat: 20 septembrie 2025, 19:36

Mykhaylo Mudryk, în tricoul celor de la Chelsea / Getty Images

Suspendat provizoriu pentru dopaj din decembrie 2024, Mykhaylo Mudryk nu are informații despre când va putea reveni pe terenul de fotbal. Jucătorul a fost cumpărat de Chelsea pentru 70 de milioane de euro, iar acum are de gând să schimbe, cel puțin temporar, sportul.

Acesta ar fi luat decizia de a se pregăti pentru a-și lansa cariera în atletism, iar marele său vis este acela de a reprezenta Ucraina la Jocurile Olimpice din 2028, la Los Angeles.

Mykhaylo Mudryk vrea să reprezinte Ucraina la Jocurile Olimpice din 2028

Cumpărat în schimbul a 70 de milioane de euro de către Chelsea, asta după ce își dăduse acordul pentru a merge la Arsenal, Mykhaylo Mudryk a devenit o dezamăgire pentru fanii echipei de pe Stamford Bridge.

Cu 10 goluri și 11 pase decisive în 73 de apariții, ucraineanul a fost suspendat provizoriu într-un scandal de dopaj, iar din decembrie 2024 este inactiv pe plan fotbalistic. Acum, acesta are intenția de a schimba sportul.

Marca anunță că marele vis al lui Mudryk este acela de a reprezenta Ucraina în cadrul Jocurilor Olimpice de la Los Angeles (2028), la proba de 100 metri (atletism). În sezonul 2023/24, el a fost cel mai rapid jucător de la Chelsea, cu 35.73 km/oră, potrivit premierleague.com.

Ce suspendare riscă Mykhaylo Mudryk în scandalul de dopaj

Mudryk a fost acuzat de încălcarea regulilor antidoping după ce o probă prelevată anul trecut a avut rezultat negativ pentru o substanţă interzisă. Regulamentul Antidoping se referă la prezenţa în organism a unei substanţe interzise sau a metaboliţilor acesteia sau la utilizarea sau tentativa de utilizare de către un jucător a unei substanţe interzise sau a unei metode interzise.

Ucraineanul confirmase în decembrie că o probă de urină a produs rezultatul pozitiv în urma unui test antidoping de rutină. La acel moment, internaţionalul ucrainean a susţinut că pentru el vestea a fost un „şoc total”, deoarece nu a folosit niciodată cu bună ştiinţă o substanţă interzisă. El riscă o suspendare de patru ani dacă nu se va putea stabili că încălcarea regulilor antidoping nu a fost intenţionată.

