Noah Lyles, campion mondial în cursa de 200 de metri. Americanul, la a patra astfel de medalie - Antena Sport

Noah Lyles a câștigat cursa de 200 de metri din cadrul Campionatelor Mondiale de Atletism de la Tokyo. Sprinterul american a obținut aurul, după ce a oprit cronometrul la 19 secunde și 52 de sutimi, departe de recordul lui Usain Bolt (19.19).

Pentru Lyles, aceasta este a patra medalie consecutivă în proba de 200 de metri la Campionatele Mondiale.

Noah Lyles domină cursa de 200 de metri

Sportivul de 28 de ani a avut cel mai bun timp și în semifinale, acolo unde a setat cea mai bună performanță all-time dintr-un penultim act, cu 19 secunde și 51 de sutimi. În finala de astăzi, Lyles și-a devansat din nou adversarii și a terminat pe primul loc.

Four. In. A. Row. 🥇🥇🥇🥇

Noah Lyles takes the world title once again in the men’s 200m! The #Paris2024 100m Champion ran a 19.52s to take the win here in Tokyo, in the same stadium where he made his Olympic debut and won his first Olympic medal!#WorldAthleticsChamps |… pic.twitter.com/Pg1QrJGve5

— The Olympic Games (@Olympics) September 19, 2025

Podiumul a fost completat de americanul Kenneth Bednarek (19.58) și de jamaicanul Bryan Levell (19.64). Campionul olimpic în exercițiu din această probă, Letsile Tebogo, a încheiat pe locul al patrulea.