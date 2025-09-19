Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Noah Lyles, campion mondial în cursa de 200 de metri. Americanul, la a patra astfel de medalie - Antena Sport

Home | Atletism | Noah Lyles, campion mondial în cursa de 200 de metri. Americanul, la a patra astfel de medalie

Noah Lyles, campion mondial în cursa de 200 de metri. Americanul, la a patra astfel de medalie

Andrei Nicolae Publicat: 19 septembrie 2025, 16:28

Comentarii
Noah Lyles, campion mondial în cursa de 200 de metri. Americanul, la a patra astfel de medalie

Noah Lyles, după cursa de 200 de metri / Profimedia

Noah Lyles a câștigat cursa de 200 de metri din cadrul Campionatelor Mondiale de Atletism de la Tokyo. Sprinterul american a obținut aurul, după ce a oprit cronometrul la 19 secunde și 52 de sutimi, departe de recordul lui Usain Bolt (19.19).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pentru Lyles, aceasta este a patra medalie consecutivă în proba de 200 de metri la Campionatele Mondiale.

Noah Lyles domină cursa de 200 de metri

Sportivul de 28 de ani a avut cel mai bun timp și în semifinale, acolo unde a setat cea mai bună performanță all-time dintr-un penultim act, cu 19 secunde și 51 de sutimi. În finala de astăzi, Lyles și-a devansat din nou adversarii și a terminat pe primul loc.

Podiumul a fost completat de americanul Kenneth Bednarek (19.58) și de jamaicanul Bryan Levell (19.64). Campionul olimpic în exercițiu din această probă, Letsile Tebogo, a încheiat pe locul al patrulea.

Reclamă
Reclamă

Noah Lyles a ajuns la șapte medalii de aur la nivel mondial, după ce a mai concurat la Budapesta (2023), Eugene (2022) și Doha (2019). La Jocurile Olimpice, sprinterul încheiase pe locul al treilea.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
Observator
Măsurile de austeritate care au scos în stradă 1.000.000 de francezi. Deficitul, mai mic decât al României
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
18:26
„Îi voi spune între patru ochi”. Verdict despre evoluțiile lui Ștefan Târnovanu. Marele minus al portarului
18:23
Raul Rusescu, revoltat de ce se va întâmpla pe Arena Națională la finalul sezonului: “E perioada critică”
17:58
Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor cu CSM București începe o nouă aventură. A preluat o funcție în EHF
17:46
„O mare pierdere”. Marea greșeală făcută de FCSB, înainte de criza din Liga 1: „E peste tot ce au ei”
17:34
A fost o speranță la Dinamo, iar acum a semnat în Liga a 3-a. Unde a ajuns să joace
16:58
“E foarte greu și pentru ei”. Mihai Lixandru e convins că FCSB își va reveni și a făcut o remarcă
Vezi toate știrile
1 Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist” 2 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 3 Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca 4 Nota primită de Cristi Chivu, după debutul cu victorie din Liga Campionilor. Verdictul italienilor 5 Lionel Messi semnează! Unde îşi va încheia argentinianul cariera 6 Decizie bizară luată de fanii lui Dinamo pentru meciul cu Farul! Câte bilete au fost vândute
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”