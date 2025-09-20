Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România, fără medalie la Campionatele Mondiale de atletism! Alin Firfirică a ratat finala de la aruncarea discului - Antena Sport

Home | Atletism | România, fără medalie la Campionatele Mondiale de atletism! Alin Firfirică a ratat finala de la aruncarea discului

România, fără medalie la Campionatele Mondiale de atletism! Alin Firfirică a ratat finala de la aruncarea discului

Publicat: 20 septembrie 2025, 10:54

Comentarii
România, fără medalie la Campionatele Mondiale de atletism! Alin Firfirică a ratat finala de la aruncarea discului

Alin Firfirică, la proba de aruncare a discului - Profimedia Images

Alin Firfirică a ratat, sâmbătă, calificarea în finala probei de aruncarea discului, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Delegaţia României a încheiat astfel participarea fără vreo medalie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cea mai bună aruncare a sportivului tricolor a măsurat 60.78 metri, cu care s-a clasat pe locul 26 la general, în condiţiile în care în finală s-au calificat primii 12 atleţi.

România, fără medalie la Campionatele Mondiale de atletism

Rezultatele obţinute sunt: Rareş Toader (aruncarea greutăţii, 20.38 metri – locul 13), Alina Rotaru-Kottmann (săritura în lungime, 6.37 metri – locul 24), Bianca Ghelber (aruncarea ciocanului, 69.61 metri – locul 17), Stella Rutto (9.55:76 minute, ultimul loc în seria 3), Andreea Taloş (triplusalt – 13.85 metri, locul 15), Diana Ion (triplusalt – 13.64, locul 26), Andrea Mikloş (400 metri – 50.90 secunde, locul 18 în semifinale), Mihai Dringo (400 metri – 45.21 secunde, locul 31), Alin Firfirică (aruncarea discului – 60.78 metri, locul 26).

Campionatul Mondial de la Tokyo se încheie duminică, iar la start s-au aflat peste 2.200 de atleţi din întreaga lume.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Observator
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un bolid spectaculos, în valoare de 150.000 de euro, cu care a făcut senzație pe Transfăgărășan
Fanatik.ro
Câte mașini are, de fapt, David Popovici. Campionul olimpic are în garaj un bolid spectaculos, în valoare de 150.000 de euro, cu care a făcut senzație pe Transfăgărășan
10:23
Carlos Alcaraz, victorie la dublu în prima zi de la Laver Cup. Echipa Europei este în avantaj
10:02
EXCLUSIVCe se întâmplă cu Tavi Popescu la FCSB! “Să se ducă să vorbească cu antrenorul, să vadă soluţii”
9:58
Moment tensionat la FCSB. Ce s-a întâmplat când Darius Olaru a fost trimis pe teren în meciul cu Botoşani
9:45
Ce putea să spună Gigi Becali înainte de startul sezonului. Declaraţia care i-a venit de hac: “Primele 10 meciuri…”
9:37
EXCLUSIVSorana Cîrstea a plâns când Simona Halep s-a retras! Ce mesaj are acum Simo pentru Sori, înainte de ultimele ei turnee
9:20
Cum a fost descrisă FCSB de olandezi, înaintea meciului cu Go Ahead Eagles din grupa de Europa League
Vezi toate știrile
1 Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria 2 Daniel Bîrligea, declarație uluitoare după FC Botoșani – FCSB 3-1: “Să câștigăm meciurile de retrogradare” 3 Fosta senzație din Serie A e în faliment! Au ajuns în Serie D și au pornit cu -14 puncte 4 Cum a putut să reacționeze Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de Botoșani. A închis imediat telefonul 5 Botoșani – FCSB 3-1. Criza uriașă continuă la campioană. Moldovenii au urcat pe podium 6 „Prietenia se încheie, prea v-am ținut în brațe”. Peluza Nord, mesaj categoric după Botoșani – FCSB 3-1. Decizia anunțată
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”