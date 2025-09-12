Programul românilor la Campionatele Mondiale de Atletism. Când debutează "tricolorii" la Tokyo - Antena Sport

Închide meniul
Programul românilor la Campionatele Mondiale de Atletism. Când debutează “tricolorii” la Tokyo

Andrei Nicolae Publicat: 12 septembrie 2025, 13:40

Alina Rotaru-Kottmann, în timpul unei competiții / Profimedia

Campionatele Mondiale de Atletism urmează să se defășoare în Japonia între 13 și 21 septembrie, iar România va fi reprezentată de nouă sportivi. Pe lista “tricoloră” sunt câteva persoane care emit pretenții la o treaptă a podiumului, însă obiectivul principal al federației e cu siguranță legat de accederea în cât mai multe finale.

Primul atlet român care intră în competiție va fi Andrei Rareș Toader, care a câștigat în martie medalia de aur la Campionatele Europene indoor.

9 români, prezenți la Mondialele de Atletism

Ținând cont că turneul se desfășoară în Tokyo, o parte din probe se vor desfășura noaptea. Spre exemplu, Rareș Toader, primul care intră în scenă, va concura în seriile probei de aruncarea greutății pe 13 septembrie, la ora 04:55. El este unul dintre cei trei băieți trimiși de delegația Federației Române de Atletism.

De cealaltă parte, șase fete sunt în lot, iar Alina Rotaru-Kottmann are amintiri plăcute de la precedenta ediție a Mondialelor. La Budapesta, în 2023, românca a obținut medalia de bronz la săritura în lungime, cea mai bună performanță a ei la un turneu mare. Rezultatele înregistrate de adversarele sale în acest sezon arată însă că Rotaru-Kottmann va fi nevoită să muncească din greu pentru a obține din nou un loc pe podium.

Românii de la Tokyo mai sunt angrenați și la 400 de metri, aruncarea discului, triplusalt sau aruncarea ciocanului. Pe lângă probele în care sunt implicați sportivi din țara noastră, competiția din Japonia promite și alte momente interesante care merită să fie urmărite.

Programul românilor la Mondialele de Atletism de la Tokyo

Masculin

  • Mihai Sorin Dringo – 400 m – serii (14 septembrie, ora 12:35), semifinale (16 septembrie, ora 15:35), finala (18 septembrie, ora 16:10)
  • Andrei Rareș Toader – aruncarea greutății – calificări (13 septembrie, ora 04:55), finala (13 septembrie, ora 15:10)
  • Alin Alexandru Firfirică – aruncarea discului – calificări (20 septembrie, ora 03:00), finala (21 septembrie, ora 14:10)

Feminin

  • Andrea Miklos – 400 m – serii (14 septembrie, ora 13:25), semifinale (16 septembrie, ora 15:07), finala (18 septembrie, ora 16:24)
  • Stella Rutto – 3000 m obstacole – serii (15 septembrie, ora 04:30), finala (17 septembrie, ora 15:57)
  • Alina Rotaru-Kottmann – săritura în lungime – calificări (13 septembrie, ora 12:30), finala (14 septembrie, ora 14:40)
  • Diana Ana Maria Ion – triplusalt – calificări (16 septembrie, ora 13:40), finala (18 septembrie, ora 14;55)
  • Elena Andreea Taloș – triplusalt – calificări (16 septembrie, ora 13:40), finala (18 septembrie, ora 14:55)
  • Bianca Florentina Ghelber – aruncarea ciocanului – calificări (14 septembrie, ora 03:00), finala (15 septembrie, ora 15:00)
