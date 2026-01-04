Boxer de 18 ani, mort în tragedia din Elveția - Antena Sport

Federaţia Elveţiană de Box (SwissBoxing) a anunţat, într-un comunicat de presă, moartea unuia dintre tinerii săi sportivi, la doar 18 ani. Benjamin Johnson a salvat viaţa unei prietene din flăcări, punându-şi propria viaţă în pericol.

Benjamin Johnson a fost identificat printre victime. Membru al Clubului Lausannois, tânărul boxer elveţian avea 18 ani. „Un sportiv promiţător şi o personalitate solară”, a subliniat Amir Orfia, preşedintele SwissBoxing, într-un comunicat publicat sâmbătă.

„Îmi amintesc de un tânăr mereu pozitiv, zâmbitor şi respectuos. Era primul care îşi susţinea colegii”, adaugă preşedintele Federaţiei Elveţiene de Box. Tânărul a pierit în incendiu după un gest eroic. „Conform mărturiilor, şi-a pierdut viaţa salvând-o pe prietena sa, permiţându-i astfel să supravieţuiască”, explică Amir Orfia în comunicat. „Acest gest de altruism suprem corespunde exact cu ceea ce era el: cineva care îi ajuta mereu pe ceilalţi”.

„Gândurile noastre se îndreaptă şi către toate familiile afectate de această tragedie naţională, precum şi către toate victimele. Dacă alţi membri ai comunităţii noastre vor fi identificaţi printre persoanele afectate, le vom fi alături”, a concluzionat preşedintele SwissBoxing, chemând „marea familie a boxului să se unească pentru a onora memoria acestui tânăr exemplar”.