Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Boxer de 18 ani, mort în tragedia din Elveția - Antena Sport

Home | Box | Boxer de 18 ani, mort în tragedia din Elveția

Boxer de 18 ani, mort în tragedia din Elveția

Radu Constantin Publicat: 4 ianuarie 2026, 21:12

Comentarii
Boxer de 18 ani, mort în tragedia din Elveția

Federaţia Elveţiană de Box (SwissBoxing) a anunţat, într-un comunicat de presă, moartea unuia dintre tinerii săi sportivi, la doar 18 ani. Benjamin Johnson a salvat viaţa unei prietene din flăcări, punându-şi propria viaţă în pericol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Benjamin Johnson a fost identificat printre victime. Membru al Clubului Lausannois, tânărul boxer elveţian avea 18 ani. „Un sportiv promiţător şi o personalitate solară”, a subliniat Amir Orfia, preşedintele SwissBoxing, într-un comunicat publicat sâmbătă.

„Îmi amintesc de un tânăr mereu pozitiv, zâmbitor şi respectuos. Era primul care îşi susţinea colegii”, adaugă preşedintele Federaţiei Elveţiene de Box. Tânărul a pierit în incendiu după un gest eroic. „Conform mărturiilor, şi-a pierdut viaţa salvând-o pe prietena sa, permiţându-i astfel să supravieţuiască”, explică Amir Orfia în comunicat. „Acest gest de altruism suprem corespunde exact cu ceea ce era el: cineva care îi ajuta mereu pe ceilalţi”.

„Gândurile noastre se îndreaptă şi către toate familiile afectate de această tragedie naţională, precum şi către toate victimele. Dacă alţi membri ai comunităţii noastre vor fi identificaţi printre persoanele afectate, le vom fi alături”, a concluzionat preşedintele SwissBoxing, chemând „marea familie a boxului să se unească pentru a onora memoria acestui tânăr exemplar”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Observator
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Pierdere uriașă pentru sportul românesc! A murit fostul mare campion de la Rapid
Fanatik.ro
Pierdere uriașă pentru sportul românesc! A murit fostul mare campion de la Rapid
21:10
LIVE VIDEOSanta Clara – Porto 0-0. Liderul își poate majora avantajul în fruntea clasamentului
20:54
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Cosmin Contra și-a adus jucător de națională
20:43
Anunţul lui Kevin Ciubotaru despre transferul la FCSB: “Orice jucător își dorește să câștige trofee. Deci, da!”
20:38
VideoJurnal Antena Sport | Mare cât Zlatan, suedezul Alibek de la CFR s-a prezentat fanilor
20:36
VideoJurnal Antena Sport | Ionuț Cercel i-a făcut pe colegii de la FCSB să râdă la sosirea în Antalya
20:33
VideoJurnal Antena Sport | Rapid are cotă bună
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 3 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 6 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”