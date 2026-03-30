Tyson Fury „a îmblânzit" un leu înaintea revenirii în ring: „Ți se spune leul, dar ești o pisicuță"

Sebastian Ujica Publicat: 30 martie 2026, 10:24

Tyson Fury, la Grădina Zoologică / captură Instagram

Fotul campion mondial la categoria grea, Tyson Fury, se pregătește să intre în ringul de box. Pe 11 aprilie va lupta pe Tottenham Hotspur Stadium din Londra împotriva lui Arslanbek Makhmudov.

Pugilistul britanic ajuns la 37 de ani și 5 reveniri după o retragere anunțată vrea să reintre în discuția pentru centură. Pentru asta, trebuie să-l învingă pe Makhmudov, cel care are 21 de victorii în primele 23 de lupte, dintre care 19 prin KO.

Fury s-a „antrenat” la Grădina Zoologică

Cunoscut ca un show-man, Fury s-a gândit să promoveze lupta cu Makhmudov la o Grădină Zoologică. Asta în condițiile în care rusul stabilit în Canada este poreclit „leul”. Clipul cu Fury la plimbare cu un leu ținut în lesă a devenit rapid viral.

Tyson Fury vrea să aibă un meci de 5 stele împotriva conaționalului său, Antony Joshua. Pentru asta, trebuie să treacă mai întâi de Makhmudov

„Poate că ți se spune <<leul>>, dar pe 11 aprilie vei dormi ca o pisicuță. The Gypsy King nu se teme de nimeni” a transmis Fury.

 

 
Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri
Loading ... Loading ...
