Tyson Fury revine din nou în box: "Nu-i nimic mai bun decât să lovesc bărbați în față și să fiu plătit" - Antena Sport

Boxerul britanic Tyson Fury, fost campion mondial la categoria grea, şi-a anunţat duminică revenirea în ring, la un an după ultima sa înfrângere în faţa ucraineanului Oleksandr Usyk, informează AFP.

“Am lipsit o vreme, dar m-am întors acum. Am 37 de ani şi încă mai lovesc. Nu e nimic mai bun decât să lovesc bărbaţi în faţă şi să fiu plătit pentru asta“, a scris Fury duminică într-o postare pe Instagram.

Nu este prima dată când Fury revine după ce și-a anunțat retragerea

Britanicul difuzase anterior, în cursul săptămânii, câteva înregistrări video în care putea fi văzut antrenându-se în Thailanda. Tyson Fury şi-a anunţat retragerea de mai multe ori în timpul carierei sale, dar apoi a revenit în ring, aşa cum s-a întâmplat după victoria sa împotriva lui Dillian Whyte, în aprilie 2022, când a simţit că “nu mai are nimic de demonstrat nimănui“. Câteva luni mai târziu, el a revenit însă în competiţie.

Tyson Fury has announced he will return to boxing in 2026 🥊🔙 pic.twitter.com/2kSJiZuwpv

— BBC Sport (@BBCSport) January 4, 2026

“Gipsy King” (34 de victorii, inclusiv 24 prin KO, o remiză şi 2 înfrângeri) îşi anunţase din nou retragerea în ianuarie 2025, la vârsta de 36 de ani, după a doua înfrângere consecutivă în faţa lui Usyk. Învins pentru prima dată în carieră în mai 2024 de ucrainean, care a devenit primul campion unificat la categoria grea în ultimul sfert de secol, Fury a suferit o altă înfrângere în luna decembrie a aceluiaşi an, la Riad.