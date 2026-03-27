„Acolo am pierdut calificarea” Edi Iordănescu, verdict dur pentru echipa națională

Naționala României a pierdut calificarea la Campionatul Mondial din această vară, însă un nou drum începe marți seară contra Slovaciei, de la 21.45, în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Va fi, cel mai probabil, ultimul meci din cariera lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a avut România de-a lungul timpului.

Analiza lui Edi Iordănescu

Succesorul lui Lucescu la națională, Edi Iordănescu, a analizat pentru Sport.ro campania de calificare. Nu crede că meciul cu Turcia a fost decisiv.

„Înainte de orice, pot spune că simt o mare dezamăgire, pentru că am avut o mare speranță. Am crezut foarte tare, și am spus asta și public cu câteva zile înainte de meci. Am crezut argumentat, la fel cum am crezut mereu în acest grup de jucători cu care am lucrat, am performat și pe care îl cunosc extrem de bine. Cred că puteam să trecem de Turcia, ce am spus înainte de meci s-a dovedit si în timpul meciului. Turcia are multe individualități, dar si carențe ca echipă. Se putea mai mult, cu mai multă încredere, cu mai mult curaj. Cu toate astea, rămân la părerea că această calificare s-a ratat în grupă, și nu neapărat acum. Am avut o grupă din care puteam obține mult mai mult. Primul loc! Din păcate, nu am reușit nici locul 2, care ar fi contat enorm pentru traseul de baraj. Acolo trebuie făcută marea analiză” spune fostul selecționer pentru Sport.ro.

Iordănescu consideră că problema la meciul cu Turcia a fost în ofensivă.