Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express? Anunţ categoric - Antena Sport

Adelina Chivu și soțul ei, Cristi Chivu, se mândresc cu o frumoasă poveste de iubire. Cei doi sunt căsătoriți de 17 ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut două fetițe minunate: Natalia (15 ani) și Anastasia (13 ani).

Toată lumea ştie frumoasa poveste de dragoste dintre Cristi Chivu şi Adelina. O prezentă discretă de ani buni, Adelina a renunțat la cariera ei în televiziune pentru a se muta în Italia, acolo unde a fost alături în permanenţă de soţul ei. Timp de aproximativ 16 ani, Adelina Chivu s-a ocupat îndeaproape de creșterea și educația fetițelor sale.

În cadrul unui interviu rece, pe lângă aspecte din viaţa personală, Adelina Chivu a oferit și un răspuns sincer atunci când a fost întrebată dacă ar participa alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express. Prezentatoarea TV a dezvăluit că acest lucru ar fi aproape imposibil, iar motivele sunt bine întemeiate.

Adelina Chivu alături de soțul ei, Cristi Chivu, la Asia Express?

„Eu am învățat ceva pe pielea mea acum, în ultima vreme, și anume niciodată să nu spun niciodată. Dar eu și Cristi la Asia Express pot spune relaxată că nu e ceva realizabil. În primul rând, pentru că eu sunt foarte supărăcioasă când pierd și nu mai joc nici table cu tata, iar Cristi face herpes și dacă vede o mâncare care nu îi place. În rest, nu știu să îți spun, vom trăi și vom vedea.”, a mărturisit Adelina Chivu, potrivit viva.ro.

„Eu sunt obsedată după el, după 17 ani de căsnicie. Eu sunt foarte ofticată la jocuri și niciun prieten nu vrea să joace cu mine. Eu mă supăr dacă pierd. El dacă pierde, nu se supără, dar eu plâng pentru el și la meciurile amicale. Nu știu dacă pentru el contează, e un amical. Eu sunt la toate meciurile prezentă. Am stat în bălți, pe scaune, în teniși, în zăpadă, în ploaie, cu fulgere, oriunde.