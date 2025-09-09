Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam! - Antena Sport

Închide meniul
Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!

Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!

Publicat: 9 septembrie 2025, 18:18

Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
Alexandra Duckadam, la o conferinţă organizată pentru Cupa Duckadam / AntenaSport

Alexandra Duckadam a publicat, în prima zi de şcoală, o imagine emoţionantă cu fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam, Julianne, din liceul cu profil sportiv care îi poartă numele “Eroului de la Sevilla”.

Julianne Duckadam învaţă în liceul “Helmut Duckadam” din Clinceni.

Alexandra Duckadam s-a pozat alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam în liceul care îi poartă numele “Eroului de la Sevilla”

Început de an şcolar într-o clădire nouă a Liceului cu Program Sportiv Helmut Duckadam Clinceni. Un an plin de realizări, dragi elevi!”, a scris Alexandra Duckadam, pe Instagram.

 
Urmăritorii Alexandrei Duckadam i-au transmis mult succes lui Julianne în noul an şcolar.

Julianne Duckadam a dat admitere în 2023 pentru a intra la liceul cu profil sportiv care îi poartă numele tatălui ei. Helmut Duckadam dezvăluia atunci că fiica lui s-a pregătit din greu pentru probele de la liceul sportiv. A terminat liceul cu o medie generală de 9.66, cu care putea fi admisă la unele dintre cele mai bune licee din Capitală.

Helmut Duckadam a încetat din viaţă pe 2 decembrie 2024

“Eroul de la Sevilla”, Helmut Duckadam, a încetat din viaţă pe 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Helmut Duckadam a decedat din pricina unui accident vascular cerebral. “Eroul de la Sevilla” a avut mai multe probleme de sănătate înaintea decesului. El fusese operat pe cord deschis în luna septembrie 2024.

Duckadam avea probleme la inimă încă de când se afla la Steaua. În 1986, lui Duckadam i s-a descoperit un cheag de sânge la mâna dreaptă, acesta fiind şi motivul pentru care şi-a încheiat prematur cariera în fotbal. Chiar regretatul Duckadam mărturisea că a descoperit problemele la inimă înainte de a apăra cele 4 lovituri de la 11 metri în finala cu Barcelona de pe 7 mai 1986. Performanţa respectivă l-a făcut să intre în Cartea Recordurilor.

Misterul soneriei care le-a făcut nopţi albe locatarilor unui bloc din Germania. Cine suna obsesiv la uşăMisterul soneriei care le-a făcut nopţi albe locatarilor unui bloc din Germania. Cine suna obsesiv la uşă
Cine a fost Helmut Duckadam, “Eroul de la Sevilla”

Helmut Duckadam a început să joace fotbal în 1975, la Gloria din Arad. Până în 1983, când s-a transferat la Steaua Bucureşti, a mai evoluat la UTA (1977 şi 1978-1983) şi Constructorul Arad (1977-1978).

Odată cu venirea în Bucureşti, a început şi ascensiunea lui ca jucător. Primul meci mare îl face la Bucureşti, în întâlnirea retur cu A.S. Roma din Cupa Cupelor, din toamna lui 1984, când la 0-0, în minutul 87, a apărat un penalty.

Vârful carierei sportive îl atinge în ediţia 1985-1986 a Cupei Campionilor Europeni, când pe întreaga durată a competiţiei, dar mai ales în memorabila finală de la Sevilla, Steaua-CF Barcelona (0-0, 2-0, după penalty-uri), apără de-a dreptul senzaţional, determinându-i pe ziariştii spanioli, şi nu numai, să-i aprecieze evoluţia la superlativ. Cele patru lovituri consecutive de la 11 m apărate în faţa jucătorilor spanioli – Alesanco, Pedraza, ‘Pichi’ Alonso şi Marcos – l-au făcut să intre în “Cartea Recordurilor”.

Imediat după meciul care a fost televizat de postul naţional, pentru prima dată în regimul comunist, oamenii au ieşit nechemaţi în stradă să se bucure pentru izbânda fotbaliştilor de la Steaua. Circa 30.000 de oameni au plecat spre Aeroportul Otopeni şi au ocupat esplanada să-şi întâmpine campionii. În aproape toate colţurile ţării, noaptea de 7 spre 8 mai 1986 a fost practic una albă.

După cinci zile de la finala de la Sevilla, într-un cadru solemn, clubului de fotbal Steaua i s-a acordat Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I. Titularii, printre care evident şi Duckadam, antrenorii Ienei şi Iordănescu, plus preşedintele Alecsandrescu au primit Meritul Sportiv clasa I. Rezervele şi ceilalţi din staff au primit Meritul Sportiv clasa a II-a.

Duckadam, 133 de meciuri în Divizia A

Duckadam a evoluat în 133 de meciuri pe prima scenă, are două prezenţe la naţională şi 11 în cupele europene. A câştigat un titlu de campion şi o cupă a României (1985) şi Cupa Campionilor Europeni (1986). A fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului în 1986, fiind menţionat şi în revista “France Football”.

Un anevrism axilar a pus capăt neaşteptat carierei lui Helmuth Duckadam. Se afla la un foc de tabără, pe malul Mureşului, când a alunecat, s-a sprijinit pe mână şi, probabil, cheagul de sânge s-a deplasat blocând circulaţia în braţul drept. S-a dus la medicul din sat dar a ajuns urgent la Bucureşti unde a fost operat şi i-a fost salvat braţul.

După încheierea activităţii de fotbalist, Duckadam s-a angajat la Poliţia de frontieră din judeţul Arad, dar s-a pensionat din motive medicale.

Citește și