Cu ce a ajuns să se ocupe cel care a fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea uriaşă: “Îi merge bine de tot”

Dumitru Dragomir (79 de ani) a oferit declaraţii despre Ioan Niculae (71 de ani). Fostul patron de la Astra a fost cel mai bogat român între 2012 şi 2013, însă şi-a risipit averea fabuloasă.
Ioan Niculae a fost un om de afaceri prosper din România, având un adevărat imperiu financiar în perioada în care era cel mai bogat român şi deţinea o avere estimată la suma de 1,2 miliarde de euro. El a fost acţionar majoritar şi la Astra Giurgiu, echipă care a câştigat titlul în România în 2016.
Cu ce a ajuns să se ocupe cel care a fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea uriaşă
Dumitru Dragomir a dezvăluit că Ioan Niculae este în continuare într-o situaţie excelentă, din punct de vedere financiar, deşi şi-a pierdut o parte din avere. În prezent, fostul patron de la Astra se ocupă cu cele trei combinate chimice pe care le deţine şi care valorează sume fabuloase.
“Lui Niculae de la Astra îi merge bine de tot. A pierdut din avere, da. L-au închis pe nedrept ca să-i ia averea. (n.r. – Era cel mai bogat om din România atunci când l-au închis?) Convingerea mea că și acum e. Și atunci, și acum.
Când ești proprietarul a 2-3 combinate chimice… Inoxul din combinatele pe care le are, dacă le taie și le vinde acum ia peste 3 miliarde de euro. Ia 5, dar eu am zis numai 3. Are o minte cât Casa Poporului. Dacă ai minte nu-ți ia nimeni averea. Te critică unul, te înjură, te aleargă pe stradă, dar…”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.
Ioan Niculae a fost condamnat la cinci ani de închisoare în 2021, în dosarul “Integraro” pentru corupţie, însă a fost eliberat după 15 luni. Dumitru Dragomir a dezvăluit că pe perioada detenţiei, fostul patron de la Astra a rămas fără o mare parte din avere, risipită de cea care i-a fost amantă, şi ulterior i-a devenit soţie, divorţând în mare secret de ea ulterior.
“L-au curățat cât a stat în pușcărie, amanta lui i-a vândut pământul unuia de la Bacău cu care e acum. L-a tras puternic pe Niculae, pentru că are copil cu ea. Nu i-a vândut doar pământurile, i-a vândut și acțiuni. Nu i-a vândut tot, a vândut ce a putut”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.
