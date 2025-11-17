Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul - Antena Sport

Închide meniul
Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul

Radu Constantin Publicat: 17 noiembrie 2025, 10:10

Florin Cernat (45 de ani) va veni, în cele din urmă, la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (60 de ani) a anunţat că Cernat îşi va prelua funcţia începând de astăzi.

„Cernat va începe, oficial, de mâine (n.r. luni, 17 noiembrie) treaba la FCSB. De mâine, va intra în pâine, cum se spune. Și ne apucăm de căutat jucători.”, a anunțat Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

A avut nevoie de acordul celor de la Volultari

Gigi Becali declara că, pentru ca Florin Cernat să vină la FCSB, e nevoie ca formaţia ilfoveană să îşi dea acordul pentru această mutare. Becali preciza că Mihai Stoica a insistat pentru aducerea lui Cernat. Mihai Stoica a spus în repetate rânduri că se afla de mult timp în căutarea unui director sportiv pe care să îl aducă la FCSB. S-a vorbit în trecut că Vlad Chiricheş ar putea ocupa această funcţie, dar fostul internaţional român a refuzat să ocupe o funcţie la FCSB. El vrea să îşi continue cariera de jucător de fotbal.

 

