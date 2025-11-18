Surprizele pregătite de Mircea Lucescu în România - San Marino - Antena Sport

Închide meniul
Surprizele pregătite de Mircea Lucescu în România – San Marino

Publicat: 18 noiembrie 2025, 19:39

Mircea Lucescu / Sport Pictures

România va încheia preliminariile World Cup 2026 la Ploieşti, contra naţionalei din San Marino. Meciul va începe la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Înfrângerea din Bosnia a spulberat orice speranţă ca România să încheie pe locul 2 această grupă de calificare, dar vom ajunge la barajul pentru turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic graţie parcursului bun din Nations League din urmă cu un an, când am câştigat grupa.

Din acest motiv, Mircea Lucescu a pregătit o echipă de start prin care va acorda minute unor jucători care au evoluat mai puţin în ultima perioadă la naţională. Jucători precum Eissat sau Baiaram vor juca în premieră într-un meci oficial la naţională, după ce au debutat în amicalul cu Moldova, din luna octombrie. În poartă va intra Ştefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB.

Andrei Raţiu, Virgil Ghiţă, Dennis Man şi Daniel Bîrligea sunt jucătorii titulari de la Ploieşti care au evoluat încă din primul minut şi în meciul din Bosnia. În ceea ce îl priveşte pe Florin Tănase, acesta a evoluat şi el la Zenica timp de câteva secunde, fiind introdus de Mircea Lucescu în prelungiri.

Echipa României pentru meciul cu San Marino:

  • România: Târnovanu – Raţiu, Eissat, Ghiţă, Bancu – Dragomir, Screciu, Tănase – Man, Bîrligea, Baiaram
    Selecţioner: Mircea Lucescu
