Șeful ANS, reacție după imaginile greu de privit cu Sabrina Voinea: "Te așteptai ca mama să fie mai protectoare" - Antena Sport

Lumea gimnasticii este lovită de un nou scandal, după ce în urmă cu puțin timp au fost făcute publice câteva filmări în care sunt surprinse momente în care Camelia Voinea își agresează verbal fiica, pe Sabrina Voinea. Recent, șeful Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, a venit cu o reacție în acest sens și a declarat că ce a văzut este regretabil.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gimnastica din România este marcată de un nou scandal care le are în prim-plan pe Camelia Voinea din postura de agresoare și Sabrina din cea de victimă. Golazo.ro a publicat imagini de acum câțiva ani în care fosta sportivă îi vorbea fiicei sale folosind un limbaj extrem de dur, în momente în care ea plângea și o ruga pe mama ei să o lase să se oprească din a exersa.

Șeful ANS a explicat ce se întâmplă după imaginile apărute cu Sabrina și Camelia Voinea

Bogdan Matei a recunoscut că s-ar fi așteptat la un alt comportament din partea Cameliei Voinea, mai ales că este mama Sabrinei. Ulterior, șeful ANS a declarat că avut discuții cu președintele Federației Române de Gimnastică încă de când au apărut declarațiile făcute de Denisa Golgotă.

“În primul rând este regretabil, sigur că te-ai fi aşteptat ca părintele, în speţă, mama, să fie mult mai protectoare din acest punct de vedere când vine vorba de a lucra cu propriul copil. Trebuie să acceptăm situaţia pe care aţi prezentat-o şi să vedem care sunt măsurile ce pot fi întreprinse în acest sens.

După primele sesizări ale dumneavoastră de la sosirea sportivelor de la Campionatul Mondial, în aceeaşi zi am avut o discuţie cu preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică în care am analizat cele expuse de sportiva respectivă şi în principal de dumneavoastră.