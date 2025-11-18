România U21 - Spania U21 0-1. Puștiul crescut de Real Madrid deschide scorul la Sibiu - Antena Sport

Reprezentativa Under-21 a României se pregătește să o înfrunte pe Spania în etapa a cincea a preliminariilor pentru EURO 2027, într-un meci care va avea loc la Sibiu. “Tricolorii” lui Costin Curelea vin după eșecul cu Finlanda de acum câteva zile, în timp ce “la rojita” a defilat în ultimul meci contra celor din San Marino, scor 7-0.

România are un test extrem de dificil în această seară în preliminariile pentru EURO, când urmează să o întâlnească pe cea mai tare națională din grupă, Spania. Cvintupla campioană europeană de tineret vine la Sibiu cu gândul la o nouă victorie, după ce a câștigat primele patru meciuri din tot atâtea posibile.

România U21 – Spania U21 0-1. Echipele de start

Min. 17: Ibericii au deschis scorul grație unei lovituri de cap a lui Gonzalo Garcia.

Update: A început meciul de la Sibiu.

România și Spania se înfruntă pentru a cincea oară în ultimii ani, două dintre confruntări fiind amicale, iar alte două la turneele finale ale Campionatului European. În 2023, în Ghencea, ibericii s-au impus cu 3-0, iar în vară au câștigat cu 2-1, la capătul unui meci în care Louis Munteanu a deschis scorul cu un gol superb.