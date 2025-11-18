România U21 - Spania U21 0-1. Puștiul crescut de Real Madrid deschide scorul la Sibiu - Antena Sport

Reprezentativa Under-21 a României se pregătește să o înfrunte pe Spania în etapa a cincea a preliminariilor pentru EURO 2027, într-un meci care va avea loc la Sibiu. “Tricolorii” lui Costin Curelea vin după eșecul cu Finlanda de acum câteva zile, în timp ce “la rojita” a defilat în ultimul meci contra celor din San Marino, scor 7-0.
România are un test extrem de dificil în această seară în preliminariile pentru EURO, când urmează să o întâlnească pe cea mai tare națională din grupă, Spania. Cvintupla campioană europeană de tineret vine la Sibiu cu gândul la o nouă victorie, după ce a câștigat primele patru meciuri din tot atâtea posibile.
România U21 – Spania U21 0-1. Echipele de start
Min. 17: Ibericii au deschis scorul grație unei lovituri de cap a lui Gonzalo Garcia.
Update: A început meciul de la Sibiu.
România și Spania se înfruntă pentru a cincea oară în ultimii ani, două dintre confruntări fiind amicale, iar alte două la turneele finale ale Campionatului European. În 2023, în Ghencea, ibericii s-au impus cu 3-0, iar în vară au câștigat cu 2-1, la capătul unui meci în care Louis Munteanu a deschis scorul cu un gol superb.
Echipa lui Costin Curelea nu se află în cea mai bună situație posibilă în grupa de calificare înainte de meciul de la Sibiu, pentru că are doar șapte puncte după patru meciuri. Până acum, România U21 s-a încurcat cu Finlanda (eșec) și Kosovo (egal).
În momentul de față, “tricolorii” mici se află pe poziția a patra în clasament, la două puncte de ocupanta locului secund, Finlanda, poziție care trimite naționalele în clasamentul celor mai bune locuri 2. De cealaltă parte, Spania e lider, cu 12 puncte din tot atâtea posibile.
Echipele de start
România U21: Lefter – Strata, M. Duțu, M. Tudose, Ciubotaru – C. Vulturar, Boțogan – El Sawy, D. Matei, Burnete – A. Trică
Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Ș. Duțu, Pop, Jălade, Szimionaș, Sălceanu, C. Mihai, Biliboc
Antrenor: Costin Curelea
Spania U21: Esquivel – Fresneda, Mosquera, Ramon, Valle – Mendoza, Chema Andres, Peio Canales – Mayenda, Gonzalo, Jesus Rodriguez
Rezerve: Gonzalez, Mario Martin, Guiu, I. Bravo, M. Carvalho, Pablo Garcia, Virgili, Obrador
Antrenor: David Gordo
