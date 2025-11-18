Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

România U21 - Spania U21 0-1. Puștiul crescut de Real Madrid deschide scorul la Sibiu - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | România U21 – Spania U21 0-1. Puștiul crescut de Real Madrid deschide scorul la Sibiu
LIVE SCORE

România U21 – Spania U21 0-1. Puștiul crescut de Real Madrid deschide scorul la Sibiu

Andrei Nicolae Publicat: 18 noiembrie 2025, 19:23

Comentarii
România U21 – Spania U21 0-1. Puștiul crescut de Real Madrid deschide scorul la Sibiu

Jucătorii României U21, în timpul unui meci / Sport Pictures

Reprezentativa Under-21 a României se pregătește să o înfrunte pe Spania în etapa a cincea a preliminariilor pentru EURO 2027, într-un meci care va avea loc la Sibiu. “Tricolorii” lui Costin Curelea vin după eșecul cu Finlanda de acum câteva zile, în timp ce “la rojita” a defilat în ultimul meci contra celor din San Marino, scor 7-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România are un test extrem de dificil în această seară în preliminariile pentru EURO, când urmează să o întâlnească pe cea mai tare națională din grupă, Spania. Cvintupla campioană europeană de tineret vine la Sibiu cu gândul la o nouă victorie, după ce a câștigat primele patru meciuri din tot atâtea posibile.

România U21 – Spania U21 0-1. Echipele de start

Min. 17: Ibericii au deschis scorul grație unei lovituri de cap a lui Gonzalo Garcia.

Update: A început meciul de la Sibiu.

România și Spania se înfruntă pentru a cincea oară în ultimii ani, două dintre confruntări fiind amicale, iar alte două la turneele finale ale Campionatului European. În 2023, în Ghencea, ibericii s-au impus cu 3-0, iar în vară au câștigat cu 2-1, la capătul unui meci în care Louis Munteanu a deschis scorul cu un gol superb.

Reclamă
Reclamă

Echipa lui Costin Curelea nu se află în cea mai bună situație posibilă în grupa de calificare înainte de meciul de la Sibiu, pentru că are doar șapte puncte după patru meciuri. Până acum, România U21 s-a încurcat cu Finlanda (eșec) și Kosovo (egal).

În momentul de față, “tricolorii” mici se află pe poziția a patra în clasament, la două puncte de ocupanta locului secund, Finlanda, poziție care trimite naționalele în clasamentul celor mai bune locuri 2. De cealaltă parte, Spania e lider, cu 12 puncte din tot atâtea posibile.

Echipele de start

România U21: Lefter – Strata, M. Duțu, M. Tudose, Ciubotaru – C. Vulturar, Boțogan – El Sawy, D. Matei, Burnete – A. Trică

Vremea de mâine 19 noiembrie. Se răceşte în aproape toată ţara. Maxime, între 2 şi 11 gradeVremea de mâine 19 noiembrie. Se răceşte în aproape toată ţara. Maxime, între 2 şi 11 grade
Reclamă

Rezerve: Răfăilă, Țuțu, Ș. Duțu, Pop, Jălade, Szimionaș, Sălceanu, C. Mihai, Biliboc

Antrenor: Costin Curelea

Spania U21: Esquivel – Fresneda, Mosquera, Ramon, Valle – Mendoza, Chema Andres, Peio Canales – Mayenda, Gonzalo, Jesus Rodriguez

Rezerve: Gonzalez, Mario Martin, Guiu, I. Bravo, M. Carvalho, Pablo Garcia, Virgili, Obrador

Antrenor: David Gordo

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile fără studii superioare unde poţi câştiga 8.100 €. Ţara europeană care caută 85.000 de muncitori
Observator
Meseriile fără studii superioare unde poţi câştiga 8.100 €. Ţara europeană care caută 85.000 de muncitori
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
Fanatik.ro
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!”
19:16
Austria – Bosnia și Scoția – Danemarca (LIVE SCORE, 21:45). Meciurile care decid posibilele adversare ale României la baraj
18:47
LIVE SCOREIrak – Emiratele Arabe Unite se joacă ACUM. Cosmin Olăroiu luptă pentru calificarea la World Cup 2026
18:13
România U19, calificată în faza decisivă a preliminariilor de la EURO. Victorie la scor contra Islandei
18:13
Camelia Voinea acuză un şantaj după apariţia imaginilor în care şi-ar fi abuzat verbal fiica! Ce a spus Sabrina
18:05
Constantin Budescu i-a ironizat pe contestatarii lui Mircea Lucescu: “Dacă nu le convine unora, poate să plece”
18:01
Miodrag Belodedici, verdict despre șansele României la baraj: “Toți vor să joace împotriva noastră, nu?”
Vezi toate știrile
1 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu” 2 “L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! 3 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 4 Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul 5 Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor” 6 Denis Drăguş a plecat din cantonamentul naţionalei. Mircea Lucescu: “Nici nu l-am mai văzut”
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”