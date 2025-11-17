Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: "Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor" - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor”

Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: “Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor”

Andrei Nicolae Publicat: 17 noiembrie 2025, 18:21

Comentarii
Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor

Marius Şumudică / Sport Pictures

Un fost jucător antrenat de Marius Șumudică în perioada în care era în Turcia a venit cu declarații șocante la adresa tehnicianului român. Mykola Morozyuk, pe numele său, a folosit cuvinte extrem de dure și care nu își au locul când și-a adus aminte de managerul român, oferind și câteva detalii incredibile legate de cum decurgeau antrenamentele cu el la cârmă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Șumudică are numeroase echipe în CV-ul său și implicit mulți jucători pe care i-a pregătit, iar recent unul dintre foștii elevi a venit cu declarații uluitoare care îl privesc pe antrenorul de 54 de ani. Ucraineanul Morozyuk l-a catalogat pe tehnicianul român drept un “schizofrenic” și un “gunoi absolut”.

Marius Șumudică, făcut praf de un fost jucător de la Rizespor

Jucătorul și Șumudică s-au interesectat la Rizespor, echipă pe care Șumudică a pregătit-o timp de șapte meciuri între ianuarie și martie 2021. La peste patru ani distanță, Morozyuk a venit cu dezvăluiri incredibile legate de cum îi pregătea “Șumi”, dar și lucrurile pe care ar fi ajuns să le spună despre el și soția sa.

Nebun… la dracu’, mi-am amintit imediat… La dracu’, era român, cum naiba îl chema… La Rizespor, în Turcia. La dracu’, era schizofrenic, pur și simplu era un om bolnav la cap. Pot să spun asta? La dracu’, asta e.

Înainte de fiecare antrenament, ies jucătorii, antrenorul spune ceva, un discurs sau ce avem de făcut și pornim. La idiotul ăsta… la dracu’, altfel nu pot să-l numesc. Pur și simplu nu-mi pot aminti numele lui (n.r. Marius Șumudică).

Reclamă
Reclamă

El se comporta ca un schizofrenic. Se uita așa, avea un tic nervos. La dracu’, începea să spună ceva: «Nu-i așa că sunt sexy?». În fine, începea să povestească cum… se descurcă el cu soția lui. Și el e departe de a fi Alain Delon.

Așa era în fiecare zi. «Eu sunt aici, soția mea e acolo, dar eu știu că e cu cineva». La dracu’, asta e pur și simplu greșit. Ne-am prăbușit foarte, foarte repede cu el. El se considera cel mai tare antrenor din lume, toți ceilalți erau niște fraieri, inclusiv Guardiola, Klopp. Mourinho, gunoi absolut“, a spus Morozyuk, potrivit ua.tribuna.com.

Vremea de mâine 18 noiembrie. Frig în aproape toată ţara. Minime şi de - 4 gradeVremea de mâine 18 noiembrie. Frig în aproape toată ţara. Minime şi de - 4 grade
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pleacă Mircea Lucescu după meciul României cu San Marino?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Observator
Arafat, despre riscul ca nava cu 4.000 de tone de GPL să explodeze: Un impact pe o rază de până la 5 km
Noul transfer al lui Meme Stoica la FCSB le-a fost prezentat jucătorilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Noul transfer al lui Meme Stoica la FCSB le-a fost prezentat jucătorilor. Exclusiv
19:56
“Ne-a lipsit” Andone a numit jucătorul care putea schimba soarta meciului cu Bosnia: “Cu el în teren altfel era”
19:33
Lovitură pentru Gigi Becali! Fotbalistul dorit de patronul FCSB-ului, la un pas de transferul în Ucraina
19:14
“L-au suspendat” Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia!
19:00
Kylian Mbappe, război total cu PSG! Starul lui Real Madrid cere daune de 240 de milioane de euro
18:30
România – San Marino LIVE VIDEO (marţi, 21:45, Antena 1 şi AntenaPLAY). Ultimul meci al tricolorilor în preliminarii
18:03
Fotbalistul care a plecat din cantonamentul FCSB-ului, exclus din lot la echipa națională: „Nu l-am convocat”
Vezi toate știrile
1 Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia! 2 “Parcă era balerină” Adrian Porumboiu nu l-a iertat pe un tricolor! Nici Mircea Lucescu nu a scăpat 3 UPDATEÎnfrângerea dramatică a Ungariei a schimbat lista cu posibilele adversare ale României! Pe cine putem întâlni la baraj 4 FRF va merge la FIFA, după scandările rasiste din Bosnia! Comunicatul oficial al federaţiei 5 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu” 6 Răsturnare de situaţie! Decizia pe care a luat-o Mircea Lucescu despre viitorul lui, după ruşinea din Bosnia
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!