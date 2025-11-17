Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: "Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor" - Antena Sport

Un fost jucător antrenat de Marius Șumudică în perioada în care era în Turcia a venit cu declarații șocante la adresa tehnicianului român. Mykola Morozyuk, pe numele său, a folosit cuvinte extrem de dure și care nu își au locul când și-a adus aminte de managerul român, oferind și câteva detalii incredibile legate de cum decurgeau antrenamentele cu el la cârmă.
Șumudică are numeroase echipe în CV-ul său și implicit mulți jucători pe care i-a pregătit, iar recent unul dintre foștii elevi a venit cu declarații uluitoare care îl privesc pe antrenorul de 54 de ani. Ucraineanul Morozyuk l-a catalogat pe tehnicianul român drept un “schizofrenic” și un “gunoi absolut”.
Marius Șumudică, făcut praf de un fost jucător de la Rizespor
Jucătorul și Șumudică s-au interesectat la Rizespor, echipă pe care Șumudică a pregătit-o timp de șapte meciuri între ianuarie și martie 2021. La peste patru ani distanță, Morozyuk a venit cu dezvăluiri incredibile legate de cum îi pregătea “Șumi”, dar și lucrurile pe care ar fi ajuns să le spună despre el și soția sa.
“Nebun… la dracu’, mi-am amintit imediat… La dracu’, era român, cum naiba îl chema… La Rizespor, în Turcia. La dracu’, era schizofrenic, pur și simplu era un om bolnav la cap. Pot să spun asta? La dracu’, asta e.
Înainte de fiecare antrenament, ies jucătorii, antrenorul spune ceva, un discurs sau ce avem de făcut și pornim. La idiotul ăsta… la dracu’, altfel nu pot să-l numesc. Pur și simplu nu-mi pot aminti numele lui (n.r. Marius Șumudică).
El se comporta ca un schizofrenic. Se uita așa, avea un tic nervos. La dracu’, începea să spună ceva: «Nu-i așa că sunt sexy?». În fine, începea să povestească cum… se descurcă el cu soția lui. Și el e departe de a fi Alain Delon.
Așa era în fiecare zi. «Eu sunt aici, soția mea e acolo, dar eu știu că e cu cineva». La dracu’, asta e pur și simplu greșit. Ne-am prăbușit foarte, foarte repede cu el. El se considera cel mai tare antrenor din lume, toți ceilalți erau niște fraieri, inclusiv Guardiola, Klopp. Mourinho, gunoi absolut“, a spus Morozyuk, potrivit ua.tribuna.com.
