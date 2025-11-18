Constantin Budescu i-a ironizat pe contestatarii lui Mircea Lucescu: "Dacă nu le convine unora, poate să plece" - Antena Sport

Constantin Budescu nu şi-a pierdut încrederea în Mircea Lucescu. Chiar dacă România va încheia grupa de calificare pe locul 3, după înfrângerea din Bosnia, tricolorii vor merge la baraj, graţie grupei câştigate în Nations League.

România va încheia preliminariile World Cup 2026 marţi seară, de la ora 21:45. Partida de la Ploieşti cu San Marino va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Constantin Budescu are în continuare încredere în Mircea Lucescu: “Ştie ce are de făcut”

Constantin Budescu este convins că Mircea Lucescu ştie ce are de făcut pentru baraj şi că poate califica echipa la turneul final care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena.

Budescu a ţinut să facă şi o glumă şi să îi “înţepe” pe cei care îl contestă pe “Il Luce” şi îi cer demisia şi a spus că selecţionerul poate părăsi naţionala după ce va califica echipa, dacă aşa îşi doresc cei care îl critică:

“Este un meci fără miză, dar sperăm să obţinem o victorie categorică şi să avem un oarecare moral pentru baraj, chiar dacă mai este foarte mult timp până atunci.