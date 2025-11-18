Constantin Budescu i-a ironizat pe contestatarii lui Mircea Lucescu: "Dacă nu le convine unora, poate să plece" - Antena Sport

Închide meniul
Constantin Budescu i-a ironizat pe contestatarii lui Mircea Lucescu: “Dacă nu le convine unora, poate să plece”

Publicat: 18 noiembrie 2025, 18:05

Constantin Budescu / Antena Sport

Constantin Budescu nu şi-a pierdut încrederea în Mircea Lucescu. Chiar dacă România va încheia grupa de calificare pe locul 3, după înfrângerea din Bosnia, tricolorii vor merge la baraj, graţie grupei câştigate în Nations League.

România va încheia preliminariile World Cup 2026 marţi seară, de la ora 21:45. Partida de la Ploieşti cu San Marino va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Constantin Budescu are în continuare încredere în Mircea Lucescu: “Ştie ce are de făcut”

Constantin Budescu este convins că Mircea Lucescu ştie ce are de făcut pentru baraj şi că poate califica echipa la turneul final care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic şi care va fi transmis în Universul Antena.

Budescu a ţinut să facă şi o glumă şi să îi “înţepe” pe cei care îl contestă pe “Il Luce” şi îi cer demisia şi a spus că selecţionerul poate părăsi naţionala după ce va califica echipa, dacă aşa îşi doresc cei care îl critică:

“Este un meci fără miză, dar sperăm să obţinem o victorie categorică şi să avem un oarecare moral pentru baraj, chiar dacă mai este foarte mult timp până atunci.

(n.r. putem trece la baraj de posibilii adversari?) Putem, putem. De ce să nu putem? Dacă mergem aşa, mai bine nu mai mergem. Valorile sunt echilibrate, aţi văzut ce s-a întâmplat, sunt multe rezultate surpriză.

Din păcate, noi am pierdut acolo (n.r. Bosnia), am fost trataţi şi cum am fost trataţi. O lipsă mare de respect. Nu credeam că se poate întâmpla aşa ceva în Europa, în fotbal. Uite că s-a întâmplat şi ni s-a întâmplat nouă. Asta e, am pierdut, vedem ce se va întâmpla la baraj. Sper să ne calificăm, pentru că merităm să avem o oarecare continuitate, după calificarea la EURO 2024.

Cu oricine am pica, o să fie foarte greu, sunt echipe bune, foarte puternice, dar avem şansa noastră şi trebuie să o jucăm. Toate sunt cam acolo, nu cred că e una mai slabă sau mai bună. Am mai jucat meciuri grele, unde nu ne-a dat nimeni nicio şansă şi am făcut o surpriză frumoasă (n.r. la EURO 2024).

(n.r. crezi că Mircea Lucescu ar trebui să continue?) Ar trebui să continue, să meargă la baraj, chiar dacă îl critică toată lumea. Nu cred că e corect. Nea Mircea ştie ce are de făcut şi zic eu că poate continua şi după acest meci, să meargă la baraj şi să califice echipa la Mondial. După aia, dacă nu le convine unora, poate să plece”, a declarat Constantin Budescu.


