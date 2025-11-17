Ion Țiriac se teme de un "mare război". România şi ţările din Europa, lovite de unde nu se aşteaptă - Antena Sport

România şi ţările din Europa se vor afla într-o mare primejdie în următoarele decenii. Ion Țiriac privește cu îngrijorare spre viitor și avertizează că pericolul vine de unde nu ne aşteptăm acum.
Țiriac amintește o declarație a lui Nicolas Sarkozy, care estima că populația globului ar putea ajunge la aproximativ 18 miliarde de oameni în trei decenii. În prezent sunt aproximativ 8,1 miliarde, cu un miliard mai mult decât acum 15 ani. Aşadar, creşterile demografice vor duce la noi războaie, în lupta pentru supravieţuire şi hrană.
„Sarkozy îmi scria contractele pe care le făceam pentru Leconte (n.r. Henri Leconte, fost tenismen), eram managerul lui. Băiat deștept, președintele Franței, nu îl iei de oriunde. A avut un interviu superb în timpul Jocurilor Olimpice şi spunea: ”domnilor, războaiele astea sunt nimic. Care e problema? Băi, fraților, pe vremea când eram eu președinte erau 5 miliarde de oameni pe planetă. Acum sunt 8. Iar peste 30 de ani o să fie 18 miliarde. Sau 28, depinde. Africa nu o să mai fie un miliard de oameni, o să aibă 4 miliarde. Nu avem cum să-i ajutăm acum să aibă o viață sănătoasă, când sunt un miliard. Să aibă ce să mănânce. La 4 miliarde ce fac? O să vină să ne viziteze în Europa că nu pot să înoate până în America, e cam departe pentru înot oricât ar fi de talentaţi. Dar vin în Europa”, a spus Ţiriac.
El vede o confruntare în viitor, din cauza populaţiilor nomade, care vor pleca din Africa spre Europa. “Ne invadează? Nu, dar vin. Ce faci? Îi împuști pe toți? Împuști un miliard? E în regulă! Nu e în regulă, dar hai să presupunem. Unde îi bagi în pământ? Și cu ceilalți ce faci?”, a spus Ion Țiriac, conform iamsport.ro.
„Ferească Dumnezeu să vină foarte devreme războiul! Războaiele astea nu mai sunt ca în 1915, în Primul Război Mondial. Cu baioneta, mai tragi cu pușca… Nu mai sunt arme chimice, dar armele care sunt acum nu le au doar Statele Unite, Rusia sau China. Le mai au încă 20-30 de națiuni. Ajunge ca unul să fie destul de nebun să apese și când a apăsat unul s-a terminat. Probabil că mai rămâne 3 la sută, 5 la sută din populaţia lumii și iar o ia de la capăt. Focul care este, care vine, care nu vine. Sau un Covid de 10 ori mai mare si în trei luni rămân tot asa, 5 la sută dintre oameni!”, a mai spus Ion Țiriac.
Ce avere are acum Ion Ţiriac
Potrivit Forbes, care a făcut un clasament recent, profesorii Ion Stoica și Matei Zaharia sunt cei mai bogaşi români şi și-au dublat averea față de anul trecut, ajungând la o cifră uluitoare, de 2,5 miliarde de dolari fiecare. Matei Zaharia, la doar 40 de ani, și Ion Stoica, la 61 de ani, cofondatorii Databricks, o companie globale de date, analiză şi inteligenţă artificială, se află pe poziția 1.462 între miliardarii din întreaga lume. Ion Ţiriac este doar pe locul 3, aflându-se, conform Forbes, la 200 de milioane de dolari distanță, fiind creditat cu o avere de 2,3 miliarde de dolari (e al 1.724-lea miliardar al planetei).
Ion Ţiriac a fost căsători o singură dată
Puține lucruri se știu despre viața personală a lui Ion Țiriac. Fostul jucător de tenis a fost căsătorit o singură dată, iar mariajul său a durat doar doi ani. Între 1963 și 1965, soția lui Țiriac a fost Erika Braedt, o fostă handbalistă la Știința București. La acea vreme, cei doi erau colegi de facultate, iar nunta a avut loc înaintea Jocurilor Olimpice de la Innsbruck, între două turnee de tenis.
