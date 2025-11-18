Camelia Voinea acuză un şantaj după apariţia imaginilor în care şi-ar fi abuzat verbal fiica! Ce a spus Sabrina - Antena Sport

Antrenoarea Camelia Voinea a răspuns, într-un comunicat postat în social media, acuzaţiilor conform cărora şi-ar fi abuzat propria fiică. Ea spune că imaginile prezentate sunt din urmă cu 10 ani şi că a fost şantajată de fosta conducere a FRG cu acestea. De asemenea, ea susţine că nu trăieşte prin fiica sa Sabrina, care caută să-şi îndeplinească propriul vis.
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică, gimnasta Sabrina Voinea, conform imaginilor obţinute de jurnaliştii de la Golazo. Dezvăluirile survin după ce şi sportiva Denisa Golgotă a acuzat hărţuirea fizică şi psihologică la care ar fi fost supusă în cadrul lotului naţional.
Camelia Voinea: “Oficialii FRG din vechea conducere m-au ameninţat si şantajat permanent cu aceste imagini”
”Am citit cu amărăciune articolele din presă care au preluat nişte imagini de acum 10 ani. Este clar că este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră şi care nu poate decât să facă rău sportului românesc, gimnasticii noastre.
Ar trebui să se ştie că aceste imagini au mai fost prezentate conducerii federaţiei şi acum 2 ani, deci nu este nimic nou, iar oficialii FRG din vechea conducere m-au ameninţat si şantajat permanent cu aceste imagini. Sigur, ca de altfel ca orice părinte şi antrenor, şi am puterea să recunosc asta, şi eu regret că mai ridic tonul, că poate am momente de supărare, de nervi sau de severitate.
Dar ce antrenor nu face asta? Asta este meseria şi ca să ajungi acolo sus mai există şi momente grele şi tensionate. Nu cred că există vreo mare campioană care să spună că a avut doar lapte şi miere în carieră.
“Îmi voi rezerva dreptul să îmi apăr imaginea în justiţie”
Dar de aici până la acuzaţii absurde precum bătăi sau că îmi abuzez sportivele este cale lungă, iar aici îmi voi rezerva dreptul să îmi apăr imaginea în justiţie pentru astfel de minciuni şi denigrări.
Gimnastica este un sport de anduranţă, ce implică sute de ore de antrenament, mii de repetări şi, nu în ultimul rând, privaţiuni acceptate şi asumate. Totul pentru un vis.
Eu, în calitate de campioană mondială, vicecampioană europeană, mondială şi olimpică, am trăit deja acest vis, am gustat din cupa succesului, am trăit elixirul gloriei!
“Nu trăiesc prin Sabrina, ea caută să-şi împlinească propriul vis”
Nu trăiesc prin Sabrina; ea nu împlineşte aşteptările mele, ci caută să-şi împlinească propriul vis, la rândul său. Cu aceeaşi muncă, dăruire şi sacrificii asumate.
Cine a trecut printr-o sală de antrenament, pe drumul spre înalta performanţă, ştie că există momente în care poţi ceda emoţional. Dar aceste clipe nu zdruncină comuniunea dintre o mamă şi fiica ei, ci o întăresc.
Nu voi mai continua să răspund unor astfel de provocări. Cei care urmăresc să ne distrugă performanţele vor fi dezamăgiţi.
Nu cedăm, rămânem unite şi vom munci la fel ca şi până acum, alături de toţi cei care ne sprijină şi cărora le mulţumim că ne sunt alături. Celorlalţi sper să le răspundem doar prin bucuria pe care Sabrina le-o va aduce românilor, urcând în viitor pe podiumuri mondiale şi olimpice”, se arată în comunicatul antrenoarei.
Sabrina Voinea: “Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată”
“Este alegerea mea să fac acest sport“, a afirmat Sabrina Voinea într-un material video.
”Nu am fost niciodată constrânsă sau abuzată. Aş fi preferat să stau deoparte şi să nu răspund. Dar prefer să o fac pentru a nu da impresia că sunt o victimă”, a spus, la rândul său, Sabrina.
- “E Simone Biles cea mai bună gimnastă de la tine încoace?” Nadia Comăneci a răspuns fără să stea pe gânduri
- Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”
- Octavian Bellu trage un semnal de alarmă după scandalul de hărțuire din gimnastică: “S-au depășit niște limite”
- Jordan Chiles, acuzaţii incredibile de rasism! Nu a trecut peste medalia pierdută în faţa Anei Bărbosu la Paris: “Nu au suportat”
- Ce lovitură! Ce salariu a refuzat Ana Barbosu de la Steaua pentru a semna apoi imediat cu rivala CS Dinamo