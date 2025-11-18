Camelia Voinea acuză un şantaj după apariţia imaginilor în care şi-ar fi abuzat verbal fiica! Ce a spus Sabrina - Antena Sport

”Am citit cu amărăciune articolele din presă care au preluat nişte imagini de acum 10 ani. Este clar că este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră şi care nu poate decât să facă rău sportului românesc, gimnasticii noastre.

Ar trebui să se ştie că aceste imagini au mai fost prezentate conducerii federaţiei şi acum 2 ani, deci nu este nimic nou, iar oficialii FRG din vechea conducere m-au ameninţat si şantajat permanent cu aceste imagini. Sigur, ca de altfel ca orice părinte şi antrenor, şi am puterea să recunosc asta, şi eu regret că mai ridic tonul, că poate am momente de supărare, de nervi sau de severitate.

Dar ce antrenor nu face asta? Asta este meseria şi ca să ajungi acolo sus mai există şi momente grele şi tensionate. Nu cred că există vreo mare campioană care să spună că a avut doar lapte şi miere în carieră.