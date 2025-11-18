Echipa de start a României în meciul cu San Marino, ultimul al tricolorilor din aceste preliminarii! - Antena Sport

Închide meniul
Echipa de start a României în meciul cu San Marino, ultimul al tricolorilor din aceste preliminarii!

Bogdan Stănescu Publicat: 18 noiembrie 2025, 19:25

Comentarii
Naționala României, în timpul intonării imnului în meciul cu Bosnia / Sport Pictures

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a optat pentru un sistem 4-3-3 în meciul cu San Marino, ultimul al tricolorilor din preliminariile World Cup 2026.

România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY de la ora 21:45.

  • Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY 

Echipa de start a României în meciul cu San Marino

Aşa cum AntenaSport v-a anunţat în exclusivitate, Ionuţ Radu nu va fi în poarta României la meciul cu San Marino. El va fi menajat, iar locul lui în poartă va fi luat de Ştefan Târnovanu, goalkeeper-ul FCSB-ului.

  • România: Târnovanu – Raţiu, Eissat, Ghiţă, Bancu – Dragomir, Screciu, Tănase – Man, Bîrligea, Baiaram

România are şansa de a-şi reface moralul după meciul de coşmar cu Bosnia, în care tricolorii au condus cu 1-0 şi au pierdut cu 3-1. Partida a însemnat ratarea locului 2 în grupă de către tricolori. România merge însă la barajul pentru World Cup 2026 după ce şi-a câştigat grupa din Liga Naţiunilor.

În acest moment România ar putea pica la baraj cu una dintre următoarele echipe: Italia, Turcia, Polonia sau Ucraina.

1 Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: "Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu" 2 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 3 "L-au suspendat" Selecţionerul Mircea Lucescu a apelat la UEFA, iar forul european a luat decizia! 4 Prima mutare făcută de FCSB. De astăzi este la club, Meme Stoica a făcut anunţul 5 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 6 Marius Șumudică, ținta unui derapaj șocant: "Schizofrenic, gunoi absolut. Se considera cel mai tare antrenor"
