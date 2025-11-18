Echipa de start a României în meciul cu San Marino, ultimul al tricolorilor din aceste preliminarii! - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a optat pentru un sistem 4-3-3 în meciul cu San Marino, ultimul al tricolorilor din preliminariile World Cup 2026.
România – San Marino e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY de la ora 21:45.
- Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY
Echipa de start a României în meciul cu San Marino
Aşa cum AntenaSport v-a anunţat în exclusivitate, Ionuţ Radu nu va fi în poarta României la meciul cu San Marino. El va fi menajat, iar locul lui în poartă va fi luat de Ştefan Târnovanu, goalkeeper-ul FCSB-ului.
- România: Târnovanu – Raţiu, Eissat, Ghiţă, Bancu – Dragomir, Screciu, Tănase – Man, Bîrligea, Baiaram
România are şansa de a-şi reface moralul după meciul de coşmar cu Bosnia, în care tricolorii au condus cu 1-0 şi au pierdut cu 3-1. Partida a însemnat ratarea locului 2 în grupă de către tricolori. România merge însă la barajul pentru World Cup 2026 după ce şi-a câştigat grupa din Liga Naţiunilor.
În acest moment România ar putea pica la baraj cu una dintre următoarele echipe: Italia, Turcia, Polonia sau Ucraina.
