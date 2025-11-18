Miodrag Belodedici, verdict despre șansele României la baraj: "Toți vor să joace împotriva noastră, nu?" - Antena Sport

Miodrag Belodedici a vorbit înainte de partida dintre România și San Marino despre duelul care va avea loc la Ploiești, dar și despre barajul în care vor fi angrenați “tricolorii” în luna martie. Echipa lui Lucescu va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru play-off, eveniment care va avea loc joi de la ora 14:00, live pe AntenaPLAY.
Belodedici crede că dintre cele patru posibile naționale care se prefigurează că vor fi în prima urnă valorică, din care se va alege adversara României, Ucraina ar fi accesibilă, ținând cont că va fi forțată să joace pe teren neutru. În schimb, fostul mare fundaș le-a catalogat pe Turcia și pe Polonia drept echipe bune, fără să spună însă nimic despre cea mai dificilă echipă peste care pot da elevii lui Lucescu, și anume Italia.
Belodedici o vrea pe Ucraina la baraj
România știe că va fi în urna a patra la tragerea la sorți pentru baraj, iar înainte de finalul acestei seri mai sunt doar două necunoscute legate de posibilele adversare din prima urnă. Naționalele care sunt “blocate” acolo sunt Italia și Turcia, în timp ce Ucraina și/sau Polonia își pot pierde locul.
Înainte de duelul de la Ploiești al României contra lui San Marino, care nu va mai avea din păcate miza în vederea clasamentului final, Belodedici a sesizat că anumite naționale vor să îi întâlnească pe “tricolori” la baraj. Ulterior, fostul mare fundaș de la Steaua și Steaua Roșie Belgrad a ales o națională pe care să o înfrunte echipa în deplasare în semifinala barajului și a mers pe mâna Ucrainei.
“Nu mai contează pentru nimic acest meci. Am avut meciul care a trecut și am fost dezamăgiți. Trebuie să câștigăm și să mergem mai departe. Avem barajul și nu s-a terminat, mai avem speranțe. Trebuie să îmbunătățim jocul.
Toți vor să joace împotriva noastră la baraj, nu? Probabil ne-au urmărit și cred că sunt o echipă mai ușor de învins. Nu știu, eu cred că pe ucrainieni, pe teren neutru (n.r. din cauza războiului), cred că am avea șanse. Turcia e destul de bună, Polonia. Trebuie să ne ridicăm, să ne concentrăm și să jucăm mult mai bine“, a spus Miodrag Belodedici.
Duelul din această seară dintre România și San Marino va avea loc de la 21:45 și va fi transmis pe Antena 1 și AntenaPLAY.
