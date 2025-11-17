(P) Beneficiile creatinei: cum te ajută în performanța fizică - Antena Sport

Atleții, pasionații de fitness și cei care fac sport ocazional caută mereu soluții practice pentru a-și îmbunătăți antrenamentele. Creatina atrage atenția multora datorită cercetărilor care arată impactul său asupra forței, energiei și refacerii musculare. În acest articol vei descoperi cum funcționează creatina, ce efecte generează asupra performanței fizice și cum o poți folosi în mod responsabil pentru a sprijini progresul sportiv. Parcurge pașii de mai jos pentru a înțelege utilitatea ei, avantajele, limitele suplimentării și sfaturi despre administrare sigură.

Ce este creatina?

Creatina este o substanță prezentă în mod natural în corp. Ficatul, rinichii și pancreasul sintetizează creatina folosind aminoacizii arginină, glicină și metionină. Majoritatea creatinei se stochează în mușchi sub forma de fosfocreatină, unde participă direct la generarea rapidă de energie necesară în timpul efortului intens de scurtă durată.

Creatina se găsește în alimente precum carnea roșie și peștele, însă aportul alimentar nu acoperă mereu nevoile unui sportiv. Mulți introduc suplimente de creatină pentru a suplimenta aceste rezerve atunci când doresc să susțină performanța în antrenamente. De exemplu, un atlet care urmează o dietă vegetariană sau vegană poate avea un aport scăzut din surse alimentare și poate opta pentru suplimentare sub supravegherea unui specialist.

să alegi ce se potrivește nevoilor tale și să te documentezi înainte de a începe un protocol de suplimentare.

Cum acționează creatina în timpul efortului fizic?

În timpul exercițiilor solicitante, corpul solicită rezerve rapide de energie pentru contracția mușchilor. Aici intervine creatina, care contribuie la refacerea rapidă a ATP-ului (adenozin trifosfat), moleculă implicată direct în furnizarea energiei la nivel celular. Astfel, te ajută să finalizezi mai multe repetări la sală, să accelerezi sprinturile sau să susții activitățile explozive.