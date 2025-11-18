România U19, calificată în faza decisivă a preliminariilor de la EURO. Victorie la scor contra Islandei - Antena Sport

Selecţionata României s-a calificat în turul de elită al Campionatului European de fotbal Under-19 din 2026, după ce a învins echipa Islandei cu scorul de 3-0 (2-0), marţi, la Chiajna, în Grupa a 7-a a preliminariilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Toma (FCSB) a marcat ultimul gol al partidei (64), după ce a pasat decisiv la primele două, semnate de Troy Tomşa (Sassuolo), în min. 18, şi de Alexandru Stoian (34), coechipierul său de la FCSB.

România, în faza a doua a calificărilor

România, antrenată de Adrian Dulcea, evoluat în formula: Bogdan Ungureanu – Florin Gaşpăr (Alin Techereş, 46), Andrei Racu, Rareş Fotin, Ştefan Senciuc – Troy Tomşa, Raul Vereş (Efraim Bodo, 58), Yanis Pîrvu (căpitan; Davide Moisă, 71) – Robert Necşulescu (Robert Petculescu, 58), Alexandru Stoian (Ştefan Chirilă, 46), Mihai Toma.

În celălalt meci al grupei, Andorra a învins Finlanda cu 1-0, la Buftea. România a ocupat primul loc în grupă, cu 7 puncte, urmată de Finlanda, 4 puncte, Islanda, 3 puncte, Andorra, 3 puncte. Primele două clasate s-au calificat în turul de elită, care va avea loc în primăvara anului 2026, potrivit agerpres.ro.

Campionatul European U19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie-11 iulie, în Ţara Galilor, în oraşele Wrexham, Bangor şi Colwyn Bay. Pe lângă echipa gazdă, la turneul acesta se vor mai califica cele şapte câştigătoare de grupă din turul de elită.