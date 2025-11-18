România U19, calificată în faza decisivă a preliminariilor de la EURO. Victorie la scor contra Islandei - Antena Sport

Selecţionata României s-a calificat în turul de elită al Campionatului European de fotbal Under-19 din 2026, după ce a învins echipa Islandei cu scorul de 3-0 (2-0), marţi, la Chiajna, în Grupa a 7-a a preliminariilor.
Mihai Toma (FCSB) a marcat ultimul gol al partidei (64), după ce a pasat decisiv la primele două, semnate de Troy Tomşa (Sassuolo), în min. 18, şi de Alexandru Stoian (34), coechipierul său de la FCSB.
România, în faza a doua a calificărilor
România, antrenată de Adrian Dulcea, evoluat în formula: Bogdan Ungureanu – Florin Gaşpăr (Alin Techereş, 46), Andrei Racu, Rareş Fotin, Ştefan Senciuc – Troy Tomşa, Raul Vereş (Efraim Bodo, 58), Yanis Pîrvu (căpitan; Davide Moisă, 71) – Robert Necşulescu (Robert Petculescu, 58), Alexandru Stoian (Ştefan Chirilă, 46), Mihai Toma.
În celălalt meci al grupei, Andorra a învins Finlanda cu 1-0, la Buftea. România a ocupat primul loc în grupă, cu 7 puncte, urmată de Finlanda, 4 puncte, Islanda, 3 puncte, Andorra, 3 puncte. Primele două clasate s-au calificat în turul de elită, care va avea loc în primăvara anului 2026, potrivit agerpres.ro.
Campionatul European U19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie-11 iulie, în Ţara Galilor, în oraşele Wrexham, Bangor şi Colwyn Bay. Pe lângă echipa gazdă, la turneul acesta se vor mai califica cele şapte câştigătoare de grupă din turul de elită.
La Europeanul Under-19 de anul acesta, găzduit de ţara noastră, echipa României a atins semifinalele.
