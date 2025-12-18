Mihai Lixandru l-a contrazis pe Gigi Becali în privinţa derby-ului FCSB - Rapid! - Antena Sport

Mihai Lixandru (24 de ani) a fost întrebat de derby-ul FCSB – Rapid, care se va disputa duminică, 21 decembrie, de la ora 20:00. Dacă Gigi Becali (67 de ani) susţinea că derby-ul cu Rapid e vital, Mihai Lixandru e de părere că acest meci nu e decisiv pentru campioana României.

Rapid e lider în Liga 1 înaintea derby-ului, cu 39 de puncte, cu unul peste Dinamo şi Botoşani, ocupantele locurilor 2 şi 3. FCSB e pe 9, cu 28 de puncte.

Mihai Lixandru nu e de aceeaşi părere cu Gigi Becali în privinţa derby-ului cu Rapid

“(n.r: E un meci decisiv cu Rapid?) Nu, nu cred că e un meci decisiv, e un meci important. În primul şi în primul rând e un derby. Dar în lupta pentru play-off, pentru noi personal, nu cred că e decisiv. Sunt 3 puncte puse în joc şi, în momentul de faţă, sunt foarte importante pentru noi, având în vedere situaţia din clasament. Ne gândim doar la victorie”, a declarat Mihai Lixandru.

„Meciul cu Rapid e cel mai important, este vital! Pentru că, dacă batem Rapidul, nu mai există nicio emoție de play-off”, spunea Gigi Becali, pentru digisport.ro, despre derby-ul cu Rapid.

În tur, Rapid şi FCSB au încheiat la egalitate, 2-2. Campioana a condus cu 2-0, prin golurile lui Lixandru (min. 7) şi Bîrligea (min. 61), dar a fost egalată cu două goluri marcate în final de Elvir Koljic. Atacantul a punctat mai întâi în minutul 82, apoi a adus egalarea în minutul 90+2. Înainte de a semna cu Rapid, Koljic a fost în vizorul FCSB-ului pentru un transfer.