Oltenii, convinși că vor produce marea surpriză în meciul cu AEK Atena: „Am jucat senzațional” - Antena Sport

Oltenii sunt convinși că vor produce marea surpriză în meciul cu AEK Atena, decisiv pentru calificarea în „primăvara europeană” din Conference League. Gică Craioveanu a dezvăluit că toți jucătorii lui Filipe Coelho vor să obțină victoria pe terenul grecilor.

Universitatea Craiova are șapte puncte în grupă, iar un succes pe terenul celor de la AEK Atena i-ar garanta prezența în play-off-ul pentru optimi.

Partida dintre AEK Atena și Universitatea Craiova se va disputa azi, de la ora 22:00, și va fi în format live text , pe as.ro.

Oltenii, convinși că vor produce marea surpriză în meciul cu AEK Atena

Gică Craioveanu consideră că marele atu al Universității Craiova în duelul cu AEK Atena este reprezentat de forma arătată de jucătorii olteni în ultima perioadă. Fostul jucător a amintit de faptul că grecii s-au chinuit în ultimul meci disputat pe teren propriu în Conference League, 1-1 cu Shamrock Rovers.

„Nu că am fost eu jucător la Craiova, dar eu cred că Universitatea se va impune în seara asta. Cred pentru că echipa arată destul de bine în momentul actual.

În jurul echipei, toți sunt încrezători în victoria asta. Mă bazez pe forma bună a echipei, pe atitudinea lor. ‘Mister’ a adus în plus atitudinea, care este una foarte bună.