Oltenii, convinși că vor produce marea surpriză în meciul cu AEK Atena: „Am jucat senzațional” - Antena Sport

Oltenii sunt convinși că vor produce marea surpriză în meciul cu AEK Atena, decisiv pentru calificarea în „primăvara europeană” din Conference League. Gică Craioveanu a dezvăluit că toți jucătorii lui Filipe Coelho vor să obțină victoria pe terenul grecilor.
Universitatea Craiova are șapte puncte în grupă, iar un succes pe terenul celor de la AEK Atena i-ar garanta prezența în play-off-ul pentru optimi.
- Partida dintre AEK Atena și Universitatea Craiova se va disputa azi, de la ora 22:00, și va fi în format live text, pe as.ro.
Oltenii, convinși că vor produce marea surpriză în meciul cu AEK Atena
Gică Craioveanu consideră că marele atu al Universității Craiova în duelul cu AEK Atena este reprezentat de forma arătată de jucătorii olteni în ultima perioadă. Fostul jucător a amintit de faptul că grecii s-au chinuit în ultimul meci disputat pe teren propriu în Conference League, 1-1 cu Shamrock Rovers.
„Nu că am fost eu jucător la Craiova, dar eu cred că Universitatea se va impune în seara asta. Cred pentru că echipa arată destul de bine în momentul actual.
În jurul echipei, toți sunt încrezători în victoria asta. Mă bazez pe forma bună a echipei, pe atitudinea lor. ‘Mister’ a adus în plus atitudinea, care este una foarte bună.
Jucătorii mi se par un pic mai motivați, față de ultimele săptămâni, când au fost cu Mirel. Asta e clar!
Mi se pare că s-a refăcut și că a căpătat iar încredere Baiaram, care pentru Craiova e un jucător foarte important.
Mă mai bazez pe faptul că ei au jucat slab spre foarte slab cu Shamrock (n.r. 1-1), iar Craiova a jucat foarte bine cu echipa din Istanbul (n.r. Bașakșehir), atât la ei cât și acasă. A jucat senzațional! Pe aceste argumente mă bazez eu”, a declarat Gică Craioveanu, conform digisport.ro, înainte de AEK Atena – Universitatea Craiova.
