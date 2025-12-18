Conducerea Rapidului, semnal de alarmă pentru Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu FCSB: „Așa nu vom lua titlul” - Antena Sport

Conducerea Rapidului a tras un semnal de alarmă pentru Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu FCSB. Victor Angelescu a declarat că jocul giuleștenilor a avut de suferit în ultima perioadă, dat fiind faptul că echipa a înregistrat o singură victorie în ultimele cinci meciuri.

Președintele de la Rapid a transmis că presiunea și-a pus amprenta asupra jucătorilor lui Costel Gâlcă, însă i-a avertizat pe aceștia că trebuie să joace așa mereu pentru a reuși să câștige titlul.

Conducerea Rapidului, semnal de alarmă pentru Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu FCSB

„E o perioadă mai slabă, am făcut mai puține puncte decât de obicei. Poate și presiunea că suntem pe locul 1 și la victorie ar fi fost clar, terminam primele 21 de etape pe locul 1. Sunt lucruri pe care le analizăm intern și am spus că nu-mi place cum am arătat.

Și dacă nu ne asumăm că suntem Rapid și că vrem să câștigăm campionatul, nici nu o să-l luăm. Jucătorii trebuie să înțeleagă că dacă vrei să câștigi un titlu joci tot timpul sub presiune. Sunt lucruri din care trebuie să învățăm și să le facem în interiorul clubului să meargă mai bine pentru că, într-adevăr, jocul nostru nu a funcționat în meciul acesta (n.r. cu Oțelul)”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.

De asemenea, Victor Angelescu a oferit declarații și despre rivala FCSB, fiind convins că roș-albaștrii vor prinde play-off-ul în acest sezon.