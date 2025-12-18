Conducerea Rapidului, semnal de alarmă pentru Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu FCSB: „Așa nu vom lua titlul” - Antena Sport

Închide meniul
Conducerea Rapidului, semnal de alarmă pentru Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu FCSB: „Așa nu vom lua titlul”

Viviana Moraru Publicat: 18 decembrie 2025, 18:58

Conducerea Rapidului, semnal de alarmă pentru Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu FCSB: Așa nu vom lua titlul"

Dan Șucu, Victor Angelescu și Costel Gâlcă/ Profimedia

Conducerea Rapidului a tras un semnal de alarmă pentru Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu FCSB. Victor Angelescu a declarat că jocul giuleștenilor a avut de suferit în ultima perioadă, dat fiind faptul că echipa a înregistrat o singură victorie în ultimele cinci meciuri. 

Președintele de la Rapid a transmis că presiunea și-a pus amprenta asupra jucătorilor lui Costel Gâlcă, însă i-a avertizat pe aceștia că trebuie să joace așa mereu pentru a reuși să câștige titlul. 

Conducerea Rapidului, semnal de alarmă pentru Costel Gâlcă înaintea derby-ului cu FCSB 

„E o perioadă mai slabă, am făcut mai puține puncte decât de obicei. Poate și presiunea că suntem pe locul 1 și la victorie ar fi fost clar, terminam primele 21 de etape pe locul 1. Sunt lucruri pe care le analizăm intern și am spus că nu-mi place cum am arătat. 

Și dacă nu ne asumăm că suntem Rapid și că vrem să câștigăm campionatul, nici nu o să-l luăm. Jucătorii trebuie să înțeleagă că dacă vrei să câștigi un titlu joci tot timpul sub presiune. Sunt lucruri din care trebuie să învățăm și să le facem în interiorul clubului să meargă mai bine pentru că, într-adevăr, jocul nostru nu a funcționat în meciul acesta (n.r. cu Oțelul)”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro. 

De asemenea, Victor Angelescu a oferit declarații și despre rivala FCSB, fiind convins că roș-albaștrii vor prinde play-off-ul în acest sezon. 

„Nu am niciun dubiu că va prinde play-off-ul. Normal că ne dorim să câștigăm meciul, poate cel mai important meci, e un derby. (credeți că va prinde play-off-ul și dacă îi bateți?) Sută la sută. Și-mi doresc și să-i batem, probabil că vor prinde oricum play-off-ul, vom mai juca de două ori cu ei. Dar normal că-mi doresc să-i batem, e un meci extrem de important pentru noi, pentru fanii noștri, dar nu se pune problema ca FCSB să nu prindă play-off-ul”, a mai spus Angelescu, înainte de FCSB – Rapid. 

Rapid e lider înaintea derby-ului cu FCSB, derby care se va disputa duminică, de la ora 20:00. Giuleștenii au un avans de 11 puncte față de marea rivală. 

Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"Turiştii străini, dezamăgiţi de o problemă a Bucureştiului. "Am văzut că nu este sigur"
