Anunțul făcut de Hansi Flick după eliminarea din UCL. Ce spune despre viitorul său la Barca

FC Barcelona este aproape de câștigarea unui nou titlu de campioană a Spaniei, însă echipa lui Hansi Flick rămâne cu regretul ratării calificării în semifinalele UEFA Champions League după dubla cu Atletico.
Hansi Flick, cel care mai are contract cu FC Barcelona până în 2027, nici nu se gândește la o plecare: vrea să-și prelungească actuala înțelegere cu Barcelona
Flick vrea să câștige Champions League cu Barcelona
În conferința de presă de dinaintea partidei cu Celta Vigo din acest weekend, Flick a vorbit despre viitorul său și a transmis clar intenția lui de a semna un nou acord.
„Sunt două lucruri pe care mi le doresc cu adevărat: să câștig Liga Campionilor și să fiu antrenorul Barcelonei în momentul în care stadionul va fi finalizat.
Pentru mine, Liga Campionilor e un vis mare. Sunt două obiective clare. Primul e să o câștigăm. Cred că avem șanse reale, pentru că lotul este foarte bun. Important e să luăm deciziile corecte, inclusiv pe piața transferurilor, fără excese sau greșeli inutile. Echipa e tânără și are mult potențial. Al doilea lucru pe care mi-l doresc este să fiu antrenorul Barcelonei când stadionul va fi gata. Dar, evident, totul depinde de rezultate.
Sunt sincer, am mai spus-o: acesta va fi ultimul pas din cariera mea. În momentul de față mă simt foarte bine. Da, mi-ar plăcea să îmi prelungesc contractul, dar nu e momentul pentru discuții de genul acesta. Urmează o perioadă foarte importantă.
M-am simțit foarte bine la echipa națională, la fel și la alte cluburi, cum a fost Bayern. Dar aici simt că totul în jurul meu e la cel mai înalt nivel. Cariera mea, viața mea… ne bucurăm cu adevărat de perioada asta. Familia mea și staff-ul se simt excelent la Barcelona, sunt fericiți aici. Atmosfera e foarte bună, la fel și între jucători, există chimie. Eliminarea din Champions ne motivează și mai mult. Trebuie să rămânem uniți și să încercăm din nou, până când, sperăm noi, va veni momentul cât mai curând” a declarat Hansi Flick.
