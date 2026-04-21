Anunțul făcut de Hansi Flick după eliminarea din UCL. Ce spune despre viitorul său la Barca

FC Barcelona este aproape de câștigarea unui nou titlu de campioană a Spaniei, însă echipa lui Hansi Flick rămâne cu regretul ratării calificării în semifinalele UEFA Champions League după dubla cu Atletico.

Hansi Flick, cel care mai are contract cu FC Barcelona până în 2027, nici nu se gândește la o plecare: vrea să-și prelungească actuala înțelegere cu Barcelona

Flick vrea să câștige Champions League cu Barcelona

În conferința de presă de dinaintea partidei cu Celta Vigo din acest weekend, Flick a vorbit despre viitorul său și a transmis clar intenția lui de a semna un nou acord.

„Sunt două lucruri pe care mi le doresc cu adevărat: să câștig Liga Campionilor și să fiu antrenorul Barcelonei în momentul în care stadionul va fi finalizat.

Pentru mine, Liga Campionilor e un vis mare. Sunt două obiective clare. Primul e să o câștigăm. Cred că avem șanse reale, pentru că lotul este foarte bun. Important e să luăm deciziile corecte, inclusiv pe piața transferurilor, fără excese sau greșeli inutile. Echipa e tânără și are mult potențial. Al doilea lucru pe care mi-l doresc este să fiu antrenorul Barcelonei când stadionul va fi gata. Dar, evident, totul depinde de rezultate.