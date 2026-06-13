Faza controversată în Qatar – Elveţia. Penalty dictat după un posibil ofsaid

Startul meciului dintre Qatar şi Elveţia a fost unul plin de faze, iar prima formaţie care putea să marcheze a fost, surprinător, formaţia asiatică.
Totuşi, echipa lui Murat Yakin a preluat iniţiativa şi a avut mai multe ocazii bune de a înscrie. A venit faza din minutul 14, când Freuler a fost faultat în careu şi a arbitrul nu a ezitat şi a dictat penalty.
Penalty controversat dictat pentru Elveţia în duelul cu Qatar
O fază prelungită de atac în minutul 14 a dus balonul la Embolo, acesta a deviat către Freuler, iar mijlocaşul defensiv a câştigat duelul cu portarul advers şi a ajuns mai repede la minge, după care a fost doborât şi arbitrul nu a ezitat şi a dictat lovitură de la 11 metri.
A urmat o analiză din camera VAR şi, în ciuda unei poziţii suspecte de ofsaid, centralul a decis să menţină decizia din teren. Breel Embolo a fost cel care a executat penalty-ul şi a deschis scorul, cu un şut lângă bară, care nu i-a dat nicio şanşă portarului.
De menţionat că atât goalkeeperul cât şi fotbalistul elveţian au fost zdruncinaţi serios şi au avut nevoie de câteva minute de îngrijiri medicale, însă ambii au continuat partida şi nu au fost schimbaţi.
Qatar putea să dea lovitura în startul partidei cu Elveţia
Pentru reprezentativa din Qatar a fost un start de meci foarte bun, iar Manuel Akanji, elevul lui Cristi Chivu de la Inter, a făcut o greşeală uriaşă. De eroarea jucătorului elveţian a profitat Edmilson Junior, brazilianul naturalizat, care însă nu a putut să înscrie din poziţie de unu contra unu cu portarul.
Kobel a reuşit să fie prezent la post şi a interzis astfel deschiderea de scor din partea celor din Qatar. A urmat însă golul marcat de Embolo şi astfel tot entuziasmul avut de asiatici s-a stins repede.
- Qatar – Elveția 0-1, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duel dezechilibrat la Cupa Mondială. Embolo a deschis scorul
- OFICIAL | Selecţionerul care a învins România a semnat chiar înainte de debutul la Cupa Mondială
- Colegul lui Valentin Mihăilă debutează la Mondial, dar visează să fie agent FBI: “Ronaldo mă inspiră foarte mult”
- Panică la baza de antrenament a Iranului de la Cupa Mondială! Un cadavru, găsit de polițiști în apropiere
- Fără precedent: 13.000 de părinţi din Argentina, interzişi la Cupa Mondială dintr-un motiv incredibil!