Faza controversată în Qatar – Elveţia. Penalty dictat după un posibil ofsaid

Startul meciului dintre Qatar şi Elveţia a fost unul plin de faze, iar prima formaţie care putea să marcheze a fost, surprinător, formaţia asiatică.

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Totuşi, echipa lui Murat Yakin a preluat iniţiativa şi a avut mai multe ocazii bune de a înscrie. A venit faza din minutul 14, când Freuler a fost faultat în careu şi a arbitrul nu a ezitat şi a dictat penalty.

Penalty controversat dictat pentru Elveţia în duelul cu Qatar

O fază prelungită de atac în minutul 14 a dus balonul la Embolo, acesta a deviat către Freuler, iar mijlocaşul defensiv a câştigat duelul cu portarul advers şi a ajuns mai repede la minge, după care a fost doborât şi arbitrul nu a ezitat şi a dictat lovitură de la 11 metri.

A urmat o analiză din camera VAR şi, în ciuda unei poziţii suspecte de ofsaid, centralul a decis să menţină decizia din teren. Breel Embolo a fost cel care a executat penalty-ul şi a deschis scorul, cu un şut lângă bară, care nu i-a dat nicio şanşă portarului.

De menţionat că atât goalkeeperul cât şi fotbalistul elveţian au fost zdruncinaţi serios şi au avut nevoie de câteva minute de îngrijiri medicale, însă ambii au continuat partida şi nu au fost schimbaţi.