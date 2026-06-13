“Hitul” care a devenit celebru după startul Cupei Mondiale. “Visul american”, subiectul principal

Versurile de început nu ar putea fi mai clare: „Sunt din Bosnia; du-mă în America”. Însă, prin reinterpretarea piesei sale clasice „USA”, trupa bosniacă Dubioza Kolektiv a transformat un cântec despre deziluzia faţă de Visul American într-un imn viral care alimentează visurile Bosniei legate de Cupa Mondială, relatează AP.

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Înaintea meciului de vineri dintre Bosnia şi Canada, membrii trupei care combină mai multe genuri s-au întâlnit cu jurnaliştii Associated Press în cartierul din Sarajevo unde au filmat noul videoclip pentru melodia antrenantă, cu un puternic accent pe acordeon, intitulată acum „I Am From Bosnia, Take Me to America”.

Un cântăreţ din Bosnia a devenit viral după startul Cupei Mondiale

În mai puţin de trei săptămâni, videoclipul care celebrează rădăcinile clasei muncitoare din fotbal a înregistrat aproape 2 milioane de vizionări pe YouTube — pe lângă cele 26 de milioane de vizionări pe care piesa originală „USA”, lansată în 2011, le-a acumulat de-a lungul anilor.

„Este o poveste interesantă modul în care această melodie a ajuns la a doua, a treia şi a patra sa interpretare în aceşti 15 ani”, comentează Vedran Mujagić, basistul formaţiei care a integrat cauzele politice şi sociale în identitatea sa. „A evoluat de la o abordare satirică a imigraţiei şi a Visului American şi s-a transformat într-un vis legat de fotbalul american pentru întreaga naţiune.” Bosnia-Herţegovina participă pentru a doua oară la o Cupă Mondială, un obiectiv care părea odată improbabil, având în vedere că marile puteri fotbalistice îi stăteau în calea calificării.

La sfârşitul lunii aprilie, însă, golul marcat în prelungiri de Bosnia împotriva Ţării Galilor a propulsat echipa către o victorie la loviturile de departajare, performanţă pe care avea să o repete câteva zile mai târziu împotriva Italiei. Membrii trupei au fost surprinşi când fanii au desfăşurat un banner pe care erau imprimate versurile lor, cântându-le ca pe un strigăt de luptă.