„Au vrut ca Messi să rămână în cursă?!” Hossam Hassan pune turnurile pe arbitraj după înfrângerea cu Argentina

Selecţionerul egiptean şi mai mulţi dintre jucătorii săi au strigat „scandal” şi au denunţat erorile de arbitraj după înfrângerea suferită în faţa Argentinei (2-3), în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Au mers până la a sugera că FIFA ar fi intervenit pentru a-i menţine pe Lionel Messi şi echipa sa în competiţie, scrie Radio Monte Carlo.

Hassan acuză arbitrajul

După ce a avut probleme cu Capul Verde în runda precedentă, Argentina a trecut prin momente dificile marţi împotriva Egiptului, în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026. Luată rapid prin surprindere şi condusă cu 2-0 puţin după o oră de joc, Albiceleste a aşteptat ultimele zece minute pentru a răsturna situaţia şi a câştiga graţie unui gol în ultimele clipe (3-2). Un meci care s-a schimbat din cauza deciziilor arbitrului François Letexier, potrivit opiniei selecţionerului Faraonilor.

„Am fost cei mai buni. Ce s-a întâmplat nu a fost nici corect, nici echitabil”, s-a plâns antrenorul egiptean la microfonul beIN Sports, după eliminarea crudă a echipei sale în faţa formaţiei lui Lionel Messi.

Hossam Hassan şi-a exprimat indignarea faţă de modul în care a fost tratată echipa sa în timpul meciului. „Unul dintre golurile noastre a fost anulat şi nu ştim de ce. Eram foarte aproape să conducem cu 3-1, iar Hamdy Fathy a fost faultat.” Hassan denunţă „susţinerea la toate nivelurile” acordată Argentinei