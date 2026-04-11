Bayern, imposibil de oprit. A bătut recordul de goluri marcate în istorie, cu 5 etape înainte de final

Jucătorii lui Bayern salută fanii după ce au bătut recordul de goluri în istoria Bundesligii / Getty Images

Bayern Munchen a obținut o nouă victorie categorică în Bundesliga, 5-0 pe terenul celor de la St Pauli în etapa a 29-a. Echipa lui Kompany a ajuns astfel la 105 goluri în actuala stagiune și a spulberat precedentul record.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De doar un gol mai avea nevoie Bayern pentru a egala recordul stabilit în urmă cu mai bine de 50 de ani, în sezonul 1971/1972.

Bayern, aproape campioană

Deși a schimbat semnificativ primul 11 față de meciul cu Real, Kompany n-a avut emoții cu St Pauli. Goretzka a făcut 2-0 în repriza a doua și a stabilit noul record, iar apoi Olise, Nicolas Jackson și Guerreiro au înscris și ei.

Bayern are 12 puncte avans față de Dortmund și poate deveni campioană etapa viitoare. Bayern continuă lupta și în Cupa Germaniei, unde va da de Bayer Leverkusen, iar în UEFA Champions League are avantaj după 2-1 la Madrid cu Real.

Bayern a reușit să câștige toate cele trei trofee în sezonul 2019/2020 cu Hansi Flick pe bancă.