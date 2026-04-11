Bayern, imposibil de oprit. A bătut recordul de goluri marcate în istorie, cu 5 etape înainte de final

Bayern Munchen a obținut o nouă victorie categorică în Bundesliga, 5-0 pe terenul celor de la St Pauli în etapa a 29-a. Echipa lui Kompany a ajuns astfel la 105 goluri în actuala stagiune și a spulberat precedentul record.
De doar un gol mai avea nevoie Bayern pentru a egala recordul stabilit în urmă cu mai bine de 50 de ani, în sezonul 1971/1972.
Bayern, aproape campioană
Deși a schimbat semnificativ primul 11 față de meciul cu Real, Kompany n-a avut emoții cu St Pauli. Goretzka a făcut 2-0 în repriza a doua și a stabilit noul record, iar apoi Olise, Nicolas Jackson și Guerreiro au înscris și ei.
Bayern are 12 puncte avans față de Dortmund și poate deveni campioană etapa viitoare. Bayern continuă lupta și în Cupa Germaniei, unde va da de Bayer Leverkusen, iar în UEFA Champions League are avantaj după 2-1 la Madrid cu Real.
Bayern a reușit să câștige toate cele trei trofee în sezonul 2019/2020 cu Hansi Flick pe bancă.
𝐁𝐀𝐘𝐄𝐑𝐍 𝐇𝐈𝐓 𝟏𝟎𝟏 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐒 𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐋𝐋-𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐁𝐔𝐍𝐃𝐄𝐒𝐋𝐈𝐆𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃 🔥
The record for most goals scored in a single Bundesliga season is 101, set by Bayern in 1971/72 ⚽
Musiala has just scored Bayern’s 101st Bundesliga goal of this… pic.twitter.com/zCWDCxV0hC
— 433 (@433) April 11, 2026
