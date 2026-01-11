Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026 - Antena Sport

Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca, concurentul de la Survivor România 2026. Mulţi români se întreabă. El a cunoscut apogeul financiar, apoi a urmat decăderea în momentul în care a fost trimis în detenţie şi a fost pus sechestru pe activele lui.

Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca

Înainte de momentul greu pe care l-a bifat în viaţă, Călin Donca se putea lăuda cu o avere impresionantă. La capitolul afaceri notăm portofoliul de parcuri fotovoltaice și cele 17 firme controlate, care erau evaluate la zeci de milioane de euro. După sechestru, din 2025 încoace, averea lui s-a subţiat, deoarece statul a recuperat 2.500.000€ de la el. Din această sumă, Donca a reuşit totuşi să recupereze o parte din maşinile puse sub sechestu, dar şi accesul la anumite conturi bancare. Totuşi, traiul bun s-a terminat pentru actualul concurent de la Survivor România, după cum chiar el a recunoscut.

Călin Donca de la Sruvivor România cheltuie 5000 de euro pe lună

Călin Donca a spus că a trebuit să reînceapă din nou viaţa. El face bani acum ca influencer și oferă cursuri de business, care îi aduc acum, estimativ, între 10.000€ și 30.000€ lunar. Mai mult, omul de afaceri susţine că înainte cheltuia 20.000 de euro pe lună, acum se rezumă doar la 5000 de euro, pentru el şi întreaga familie. Adică aproximativ 160 de euro pe zi.

„Noi cheltuiam cam 20.000 de euro pe lună și eram bine financiar. Acum, cu mai puțin, cu 5.000 de euro, considerăm suntem bine. Vacanțele erau o cheltuială foarte mare. A doua mare cheltuială erau petrecerile. Aveam în fiecare lună minim o petrecere unde cheltuiam 10.000 de euro. În primul rând erau copiii noștri, plus noi, plus zile de naștere ale copiilor. Deci aveam în fiecare lună petreceri. Și Puya zicea „O dată pe lună să ducem viață bună’, nu? Noi făceam petreceri și trebuia să mergem și la petrecerile altora pe care îi invitam. Ajunsesem să merg de 3 ori pe săptămână la petreceri”, povestea Călin Donca, în podcastul Anamariei Prodan.