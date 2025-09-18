Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare - Antena Sport

Valeriu Iftime este unul dintre cei mai bogaţi patroni din fotbalul românesc, dar şi cel care a demonstrat că poate folosi transportul în comun, chiar dacă este milionar.

Ajuns la 65 de ani, omul de afaceri care conduce Botoşaniul a fost surprins în mai multe rânduri în trecut în metroul din Bucureşti. Asta chiar dacă averea lui e estimată la 100 de milioane de euro, aşa cum susţine digisport.ro.

Valeriu Iftime merge cu metroul în Bucureşti

”Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.

«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime, în 2024.

Valeriu Iftime, elev model

Iftime a fost un elev model care a avut 10 pe linie timp de doi ani din şcoala gimnazială. În satul său, Zlătunoaia, era omul care repara televizoarele. Mai mult, el era şi fotograf la nunţi.