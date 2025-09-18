Ce avere are acum milionarul român care merge cu metroul şi care în trecut repara televizoare - Antena Sport

Valeriu Iftime este unul dintre cei mai bogaţi patroni din fotbalul românesc, dar şi cel care a demonstrat că poate folosi transportul în comun, chiar dacă este milionar.
Ajuns la 65 de ani, omul de afaceri care conduce Botoşaniul a fost surprins în mai multe rânduri în trecut în metroul din Bucureşti. Asta chiar dacă averea lui e estimată la 100 de milioane de euro, aşa cum susţine digisport.ro.
Valeriu Iftime merge cu metroul în Bucureşti
”Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.
«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime, în 2024.
Valeriu Iftime, elev model
Iftime a fost un elev model care a avut 10 pe linie timp de doi ani din şcoala gimnazială. În satul său, Zlătunoaia, era omul care repara televizoarele. Mai mult, el era şi fotograf la nunţi.
“Am făcut fotografii din clasa a VI -a, mergeam la nunți, adică am fost fotograful satului, după care am reparat televizoare tot liceul cu un profesor. De fapt, televizoarele din sat se reparau de Crăciun, de Anul Nou.
Erau două variante: să mergi cu geanta să îl repari sau să vină el cu televizorul într-o cuvertură. Nu eram eu cel mai bun reparator, dar am reparat și eram și eu băgat în echipa aceea. Apoi, la facultate, m-am făcut mai cosmopolit, nu mai reparam televizoare”, dezvăluia Iftime, în aprilie 2024, citat de botosaneanul.ro.
- Încă un mare motiv de bucurie pentru David Popovici, după ce a împlinit 21 de ani. Anunţul iubitei lui
- Gestul uriaş al milionarului care are un salariu de 33.000 de euro pe lună în România: “Face asta din banii lui”
- Ce pensie ia lună de lună de la statul român milionarul cu un salariu de 33.000 de euro
- Campioana europeană Ştefania Uţă se deconectează cu ajutorul tehnologiei înaintea marilor competiţii
- “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf