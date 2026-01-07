Care este în prezent starea fotbalistului rănit grav în incendiul din Crans-Montana, după ce şi-a salvat iubita - Antena Sport

Grav rănit în urma incendiului care a izbucnit la Crans-Montana, în Elveţia, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, în timp ce şi-a salvat iubita, Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător la FC Metz, a părăsit Germania marţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul fundaş a fost transferat la Metz, unde a fost internat la spitalul Mercy, aproape de familia sa. Potrivit apropiaţilor săi, starea lui se îmbunătăţeşte, deşi este încă obosit. Se ia în considerare necesitatea unei noi intervenţii chirurgicale.

Tahirys Dos Santos a fost transferat la Metz din Germania

Înaintea deplasării la Lorient, în etapa a 17-a din Ligue 1 (meci terminat la egalitate, 1-1), jucătorii clubului din Metz şi-au exprimat solidaritatea cu colegul lor. Aceştia au pozat cu un tricou pe care scria „Suntem alături de tine, Tahirys”.

„Tahirys se afla la primul etaj al barului când a izbucnit incendiul. A reuşit să scape din flăcări şi şi-a dat seama că prietena lui era încă înăuntru. S-a întors să o salveze din flăcări. Pe lângă faptul că a fost o victimă, Tahirys este un erou, s-ar putea spune”, a povestit agentul său, Christophe Hutteau, pentru presa franceză.

40 de morţi şi 116 răniţi este ultimul bilanţ al tragediei din clubul “Le Constellation”, din staţiunea elveţiană de schi Crans-Montana.