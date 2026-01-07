Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Care este în prezent starea fotbalistului rănit grav în incendiul din Crans-Montana, după ce şi-a salvat iubita - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Care este în prezent starea fotbalistului rănit grav în incendiul din Crans-Montana, după ce şi-a salvat iubita

Care este în prezent starea fotbalistului rănit grav în incendiul din Crans-Montana, după ce şi-a salvat iubita

Bogdan Stănescu Publicat: 7 ianuarie 2026, 11:10

Comentarii
Care este în prezent starea fotbalistului rănit grav în incendiul din Crans-Montana, după ce şi-a salvat iubita

Tahirys Dos Santos / X Metz

Grav rănit în urma incendiului care a izbucnit la Crans-Montana, în Elveţia, în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, în timp ce şi-a salvat iubita, Tahirys Dos Santos (19 ani), jucător la FC Metz, a părăsit Germania marţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tânărul fundaş a fost transferat la Metz, unde a fost internat la spitalul Mercy, aproape de familia sa. Potrivit apropiaţilor săi, starea lui se îmbunătăţeşte, deşi este încă obosit. Se ia în considerare necesitatea unei noi intervenţii chirurgicale.

Tahirys Dos Santos a fost transferat la Metz din Germania

Înaintea deplasării la Lorient, în etapa a 17-a din Ligue 1 (meci terminat la egalitate, 1-1), jucătorii clubului din Metz şi-au exprimat solidaritatea cu colegul lor. Aceştia au pozat cu un tricou pe care scria „Suntem alături de tine, Tahirys”.

Tahirys se afla la primul etaj al barului când a izbucnit incendiul. A reuşit să scape din flăcări şi şi-a dat seama că prietena lui era încă înăuntru. S-a întors să o salveze din flăcări. Pe lângă faptul că a fost o victimă, Tahirys este un erou, s-ar putea spune”, a povestit agentul său, Christophe Hutteau, pentru presa franceză.

40 de morţi şi 116 răniţi este ultimul bilanţ al tragediei din clubul “Le Constellation”, din staţiunea elveţiană de schi Crans-Montana.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum economiseşti 12.000 de lei cu doar 59 de lei. Principiile pentru planificarea financiară în familie
Observator
Cum economiseşti 12.000 de lei cu doar 59 de lei. Principiile pentru planificarea financiară în familie
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat de plată datorită prescripției
Fanatik.ro
Consilierul lui Nicușor Dan, acuzat de o instituție a Guvernului că a provocat un prejudiciu uriaș. A scăpat de plată datorită prescripției
13:07
Anthony Joshua “s-a retras din box”. Anunțul șocant venit dinspre familia boxerului după accident
12:43
Mircea Lucescu, primele declaraţii după ce nu a mai ajuns în Antalya din pricina problemelor de sănătate
12:27
La ce oră se joacă duelul “de gală” Sorana Cîrstea – Aryna Sabalenka? Meciul, pe cea mai mare arenă din Brisbane
12:14
FotoOFICIAL | Rivaldinho a semnat! Unde va juca fiul lui Rivaldo, fost fotbalist la Dinamo, Craiova şi Farul
12:01
A picat un transfer dorit de Rapid! Veste proastă pentru giuleșteni: “Nu facem tranzacția”
11:32
FotoMihai Popescu a revenit la antrenamentele FCSB-ului! Florin Tănase, absent de la pregătirea colectivă
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!” 2 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. FC Argeș și-a vândut o vedetă 3 Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă 4 FotoRăsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român 5 Gigi Becali vrea să-l transfere pe “noul Bourceanu” la FCSB 6 Oțelul și-a vândut golgheterul. Suma incredibilă obținută de gălățeni în schimbul transferului
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”Gigi Becali s-a întâlnit în trafic cu un fost fotbalist al FCSB şi a răbufnit: “Am pierdut 20 de milioane de euro din cauza ta!”
E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord”