FC Argeş - Rapid 2-1, în Cupa României. Piteștenii dau lovitura la Mioveni. Rezultatele zilei - Antena Sport

FC Argeş - Rapid 2-1, în Cupa României. Piteștenii dau lovitura la Mioveni. Rezultatele zilei

FC Argeş – Rapid 2-1, în Cupa României. Piteștenii dau lovitura la Mioveni. Rezultatele zilei

FC Argeş – Rapid 2-1, în Cupa României. Piteștenii dau lovitura la Mioveni. Rezultatele zilei

Dan Roșu Publicat: 2 decembrie 2025, 21:33

Comentarii
FC Argeş – Rapid 2-1, în Cupa României. Piteștenii dau lovitura la Mioveni. Rezultatele zilei

Jucătorii celor de la FC Argeș / SPORT PICTURES

Cupa României a oferit marți patru meciuri din a doua rundă a fazei grupelor, capul de afiș al zilei fiind jocul dintre FC Argeș și Rapid București. Disputa a fost câștigată de piteșteni, care au ajuns la șase puncte în grupă.

Tot marți, Dumbrăvița, Concordia Chiajna și Oțelul Galați au înregistrat succese cu CSM Slatina, CS Dinamo București și Csikszereda.

Rezultatele zilei de marți, 2 decembrie

  • CSC Dumbrăvița – CSM Slatina 2-1
  • CS Dinamo Bucuresti – Concordia Chiajna 0-3
  • Csikszereda M. Ciuc – Oţelul Galaţi 1-2
  • FC Argeș – Rapid București 2-1

FC Argeș – Rapid 2-1

Final de meci! 

Min. 63: Cartonaș roșu Rapid! Leo Bolgado face fault din postura de ultim apărător și este eliminat.

Min. 52: Robert Moldoveanu face “dubla” cu o lovitură de cap imparabilă în poarta lui Aioani.

Update: A început partea a doua a meciului.

Pauză la Mioveni! 

Min. 38: Gol FC Argeș! Piteștenii restabilesc egalitatea.

Min. 21: Gol Rapid! Claudiu Petrila deschide scorul cu o execuție de finețe.

Min. 5: Bară Rapid! Gojkovic șutează din marginea careului, mingea însă lovește bara.

Min. 1: Start de meci!

  • FC Argeș: Straton – Oancea, Sadriu, Tudose, Borța – Rață, Garutti – Caio, Sierra, Blagaic – Moldoveanu. Rezerve: Lazar, Tofan, Briceag, Orozco, Bettaieb, Matos, Popescu, Pîrvu, Rădescu. Antrenor: Bogdan Andone
  • Rapid: Aioani – Manea, Bolgado, Kramer, Onea – Gojkovic, Keita, Grameni – Pop, Jambor, Petrila. Rezerve: Stolz, Bădescu, Ciobotariu, Baroan, Micovschi, Vulturar, Christensen, Dobre, Koljic. Antrenor: Costel Gâlcă

Programul complet al Cupei României, runda 2

Miercuri, 3 decembrie

  • Sanatatea Cluj – Gloria Bistrita, 14:00
  • FC Botoșani – FC Hermannstadt, 17:00
  • Farul Constanța – Dinamo București, 18:30
  • UTA Arad – FCSB, 21:30

Joi, 4 decembrie

  • Sporting Liesti – Metalul Buzau, 14:00
  • Sepsi Sf. Gheorghe – ‘U’ Cluj, 16:15
  • Metaloglobus București – CFR Cluj, 18:30
  • Petrolul Ploiești – Universitatea Craiova, 21:00
