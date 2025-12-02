FC Argeş - Rapid 2-1, în Cupa României. Piteștenii dau lovitura la Mioveni. Rezultatele zilei - Antena Sport

Jucătorii celor de la FC Argeș / SPORT PICTURES

Cupa României a oferit marți patru meciuri din a doua rundă a fazei grupelor, capul de afiș al zilei fiind jocul dintre FC Argeș și Rapid București. Disputa a fost câștigată de piteșteni, care au ajuns la șase puncte în grupă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tot marți, Dumbrăvița, Concordia Chiajna și Oțelul Galați au înregistrat succese cu CSM Slatina, CS Dinamo București și Csikszereda.

Rezultatele zilei de marți, 2 decembrie

CSC Dumbrăvița – CSM Slatina 2-1

CS Dinamo Bucuresti – Concordia Chiajna 0-3

Csikszereda M. Ciuc – Oţelul Galaţi 1-2

FC Argeș – Rapid București 2-1

FC Argeș – Rapid 2-1

Final de meci!

Min. 63: Cartonaș roșu Rapid! Leo Bolgado face fault din postura de ultim apărător și este eliminat.

Min. 52: Robert Moldoveanu face “dubla” cu o lovitură de cap imparabilă în poarta lui Aioani.