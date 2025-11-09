Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat - Antena Sport

Închide meniul
Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat

Publicat: 9 noiembrie 2025, 14:32

Valeriu Iftime, în metroul din Bucureşti

Valeriu Iftime, milionarul român care a admis că merge cu metroul prin Bucureşti, chiar dacă are o avere uriaşă, a primit o lovitură pe final de 2025. Omul de afaceri aştepta construirea unui nou stadion la Botoşani, pentru echipa sa.

Totuşi, arena care ar urma să coste 32 de milioane de euro nu va fi construită în 2025 sau 2026. Lucru valabil şi pentru alte stadioane din oraşe mai importante, precum Constanța, Timișoara sau Pitești.

Botoşani nu va avea parte de un stadion nou în 2026

“Nu mai contează politicienii, doar deficitul bugetar. Nu se va începe niciun proiect în acest an. Totodată, din informațiile pe care le am și eu, nicio lucrare pentru vreun stadion nu va fi demarată până în octombrie 2026.

Până nu reușim să stabilim deficitul bugetar sub 7 procente, e greu să ne apucăm de lucrări de infrastructură mari, care consumă mulți bani publici.

Dacă am jucat atâția ani așa, vom juca și de acum înainte. Asta este. Vă garantez însă că lucrările la noul stadion de la Botoșani se demarează într-un an de zile, dacă România se stabilizează pe plan financiar”, a spus Valeriu Iftime, citat de digisport.ro.

Valeriu Iftime merge cu metroul

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului de fotbal FC Botoşani şi preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, deţine un avion privat, dar în Capitală circulă cu metroul şi autobuzul.

“Da, eu merg cu metroul în București. Trebuie să fii puțin obraznic să mergi cu mașina în unele zone. E un avion mic al companiei… E complicat dacă ai un contract în Arabia, în Constanța… Când m-am dus la Paris prima dată, în ’95-’96, aveam un prieten care stătea în centru și mi-a zis să luăm metroul.

«Bă, ce sărac e ăsta, n-are mașină!». Acum, când mă duc într-un oraș mare, trebuie să fii cumva… În București, folosesc autobuzul, am traseele mele, apoi metroul și ridesharing. Dacă fac o socoteală, ies mult mai ieftin decât dacă aș merge cu mașina, s-o parchez, șofer…”, declara Valeriu Iftime pentru gsp.ro.

Averea lui Valeriu Iftime era estimată la circa 30 de milioane de euro în 2022. Societăţile lui Valeriu Iftime au mers excelent de atunci. În 2023, Valeriu Iftime dezvăluia că societăţile sale au rulat 200 de milioane de euro.

Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România