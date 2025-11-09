Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat - Antena Sport

Valeriu Iftime, milionarul român care a admis că merge cu metroul prin Bucureşti, chiar dacă are o avere uriaşă, a primit o lovitură pe final de 2025. Omul de afaceri aştepta construirea unui nou stadion la Botoşani, pentru echipa sa.

Totuşi, arena care ar urma să coste 32 de milioane de euro nu va fi construită în 2025 sau 2026. Lucru valabil şi pentru alte stadioane din oraşe mai importante, precum Constanța, Timișoara sau Pitești.

Botoşani nu va avea parte de un stadion nou în 2026

“Nu mai contează politicienii, doar deficitul bugetar. Nu se va începe niciun proiect în acest an. Totodată, din informațiile pe care le am și eu, nicio lucrare pentru vreun stadion nu va fi demarată până în octombrie 2026.

Până nu reușim să stabilim deficitul bugetar sub 7 procente, e greu să ne apucăm de lucrări de infrastructură mari, care consumă mulți bani publici.

Dacă am jucat atâția ani așa, vom juca și de acum înainte. Asta este. Vă garantez însă că lucrările la noul stadion de la Botoșani se demarează într-un an de zile, dacă România se stabilizează pe plan financiar”, a spus Valeriu Iftime, citat de digisport.ro.