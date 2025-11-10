Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

(P) OMODA & JAECOO – SUV-uri conectate care îmbină siguranța activă cu eleganța modernă - Antena Sport

Home | Diverse | (P) OMODA & JAECOO – SUV-uri conectate care îmbină siguranța activă cu eleganța modernă

(P) OMODA & JAECOO – SUV-uri conectate care îmbină siguranța activă cu eleganța modernă

Publicat: 10 noiembrie 2025, 15:29

Comentarii
(P) OMODA & JAECOO – SUV-uri conectate care îmbină siguranța activă cu eleganța modernă

În epoca modernității mobile, SUV-urile de elită au transcendent simpla paradigmă a puterii brute, devenind sinonim cu securitatea activă, integrarea digitală completă și o estetică care respinge rafinamentul progresist. Prin fuziunea acestor principii fundamentale, OMODA & JAECOO întruchipează o generație inovatoare de automobile care plasează tehnologia și bunăstarea la același nivel cu eleganța și expresivitatea stilistică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Estetică Dinamică, Proiectată pentru Era Conectată

Designul distinctiv al gamei OMODA & JAECOO manifestă o sinteză armonioasă între frumusețe și utilitate. Siluetele aerodinamice, grilele frontale parametrice și proporțiile echilibrate transmit o dinamică plină de încredere, în timp ce finisajele interioare superioare și iluminarea ambientală adaptivă creează un ambient sofisticat. Aceste SUV-uri nu doar că încântă privirea – ele servesc ca embleme ale contemporaneității mobile, construite pentru pasionații ce prețuiesc atât forma, cât și esența.

Conexiune Transparentă pentru un Mod de Viață Inteligent

În spațiul interior, fiecare element este optimizat pentru conectivitate și interacțiune intuitivă. Platformele digitale avansate din modelele OMODA & JAECOO oferă o experiență de condus fluidă, personalizabilă și permanent interconectată cu ecosistemul digital al utilizatorului.

Dotări tehnologice principale:

● Tablou de bord digital cu afișaje duale de înaltă definiție

Reclamă
Reclamă

● Sistem de infotainment cu actualizări wireless (OTA)

● Integrare wireless pentru dispozitive mobile și control remote extensiv

● Navigație cloud cu informații de trafic actualizate în timp real

Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facăTatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă
Reclamă

● Asistent vocal cu capabilități de înțelegere contextuală

Fie că vorbim de naveta zilnică în mediul urban sau de o călătorie exploratorie în natură, OMODA & JAECOO asigură că șoferul rămâne conectat, informat și detașat.

Securitate Proactivă – Tehnologie Care Previne

Protecția reprezintă o componentă fundamentală în identitatea ambelor branduri. Sistemele de securitate activă surveillează neîntrerupt mediul perimetral, prevenind situațiile de risc și asigurând suport operational conductorului.

Sistemul inteligent de asistență la condus include:

● Control de viteză adaptiv (ACC)

● Asistență activă pentru menținerea benzii de rulare

● Alertă de coliziune frontală cu frânare automată de urgență

● Sistem de monitorizare panoramică 360° cu recunoaștere a pietonilor

● Avertizare pentru unghiuri moarte și alertă de trafic transversal

Rezultatul final este o experiență de condus sigură și lipsită de stres, indiferent de condițiile meteorologice sau de trafic.

Eficiență Sustenabilă prin Arhitectura SHS

Inovația inginerescă nu se limitează la habitaclu – sub capotă se află SHS (Super Hybrid System), o platformă de propulsie hibridă avansată care îmbină capacitatea electrică cu eficiența motorului termic. Această arhitectură asigură accelerație lineară, consum optimizat de carburanți și emisii reduse, demonstrând că performanța și responsabilitatea ecologică pot coexista în perfectă armonie. Prin această abordare, OMODA & JAECOO le oferă șoferilor posibilitatea de a se bucura de o experiență de condus ecologică, fără compromisuri privind dinamismul sau confortul.

Rafinament Contemporan, Orientat spre Securitate și Stil

Combinația dintre designul sofisticat, tehnologia digitală omniprezentă și protecția activă transformă SUV-urile OMODA & JAECOO într-o alegere rațională pentru noua generație de autotiști. Acestea nu oferă doar performanță și confort, ci definesc un nou standard de lux inteligent – unul în care inteligența, eleganța și siguranța converg.

OMODA & JAECOO nu sunt simple vehicule, ci manifestări ale viitorului mobil, unde fiecare detaliu este gândit cu intenție.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă
Observator
Tatăl tinerei ucise de soț, amendat de 3 ori pentru că a sunat la 112: Spuneau că nu au ce să-i facă
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
Fanatik.ro
Antrenor portughez la Universitatea Craiova! Pe cine vrea să aducă Mihai Rotaru în locul lui Rădoi: „Vine pe filiera lui Mario Felgueiras!”
15:06
Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali
14:50
Mihai Rotaru vrea cu orice preţ titlul la Universitatea Craiova, după plecarea lui Mirel Rădoi: “Cine nu poate, pleacă acasă”
14:21
Mihai Rotaru a dat cărţile pe faţă: la ce sumă a renunţat Mirel Rădoi pentru a pleca de la Universitatea Craiova
14:03
BREAKING NEWSMirel Rădoi, OUT de la Universitatea Craiova. Anunţ de ultim moment al lui Mihai Rotaru
13:24
Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Există o listă de 3
13:17
Ianis Hagi, mesaj de luptă înaintea meciului “de foc” cu Bosnia: “Trebuie să-i batem”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 2 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3 3 “Trebuia să mă duc pe condiţiile lui?” Reacţia lui Louis Munteanu, după ce Becali a spus ce salariu i-a cerut 4 Arbitrul Radu Petrescu, făcut praf de Becali: “Îţi dai seama ce bagabont? Să o pună pe Demetrescu, fata aia” 5 Momente horror în prima ligă! Jucător înjunghiat în gât, imediat după ce echipa lui a egalat 6 Hermannstadt – FCSB 3-3. Şi-au făcut viaţa grea: nervi şi greşeli! Cu Bîrligea eliminat, sibienii au fost gata să dea lovitura
Citește și
Cele mai citite
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România