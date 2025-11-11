Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: "Ţăranii se închinau" - Antena Sport

George Ţucudean (34 de ani) e unul dintre puţinii jucători din România despre care putem spune că a jucat fotbal pentru plăcere, el provenind dintr-o familie de milionari. Mai mult, de-a lungul timpului, el a făcut mai multe gesturi superbe pentru cei alături de care a lucrat.

Unul dintre aceste momente a fost povestit în trecut de celebrul fost şofer de la Dinamo, Constantin Ologu, cel poreclit Tyson. Acesta luase un Jaguar de la bunicul fostului atacant şi i-a promis că îi va da banii pe maşină “la un moment dat”.

George Ţucudean i-a făcut cadou lui Tyson un Jaguar

Dacă iniţial, familia Ţucudean aştepta banii de la Tyson pentru maşină, un episod inedit l-a făcut pe fostul atacant să-i promită că nu mai plăteşte niciun cent pe Jaguar, dacă îndeplineşte o misiune spectaculoasă, lucru care i-a ieşit lui Constantin Ologu.

“Bunicul lui mi-a dat Jaguarul, de fapt lui și mi-a dat mai departe mie, iar eu am spus că-l iau, dar o să-i dau banii când nu se așteaptă. Și m-a întrebat cum vine asta? Poate să fie și peste cinci ani! N-am mi-a luat niciun ban, oricum nu dădeam, că bunicu’ e bunicu’, ce să mai…, el a zis că e pentru Tyson.

Și am plecat în cantonament la Poiana Brașov. La intrare în Câmpina era un accident mortal, circulația oprită și am stat vreun sfert de oră și l-am întrebat pe un polițist dacă pot să o iau prin comună. Am dat înapoi, am pus maseuri în spate, să mă asigure și am luat-o pe acolo, prin comună. Ăia, când au văzut că o iau pe acolo, au luat-o după mine și se făcuse coloană.