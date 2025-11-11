Pariul incredibil făcut de milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România: "Ţăranii se închinau" - Antena Sport

George Ţucudean (34 de ani) e unul dintre puţinii jucători din România despre care putem spune că a jucat fotbal pentru plăcere, el provenind dintr-o familie de milionari. Mai mult, de-a lungul timpului, el a făcut mai multe gesturi superbe pentru cei alături de care a lucrat.
Unul dintre aceste momente a fost povestit în trecut de celebrul fost şofer de la Dinamo, Constantin Ologu, cel poreclit Tyson. Acesta luase un Jaguar de la bunicul fostului atacant şi i-a promis că îi va da banii pe maşină “la un moment dat”.
George Ţucudean i-a făcut cadou lui Tyson un Jaguar
Dacă iniţial, familia Ţucudean aştepta banii de la Tyson pentru maşină, un episod inedit l-a făcut pe fostul atacant să-i promită că nu mai plăteşte niciun cent pe Jaguar, dacă îndeplineşte o misiune spectaculoasă, lucru care i-a ieşit lui Constantin Ologu.
“Bunicul lui mi-a dat Jaguarul, de fapt lui și mi-a dat mai departe mie, iar eu am spus că-l iau, dar o să-i dau banii când nu se așteaptă. Și m-a întrebat cum vine asta? Poate să fie și peste cinci ani! N-am mi-a luat niciun ban, oricum nu dădeam, că bunicu’ e bunicu’, ce să mai…, el a zis că e pentru Tyson.
Și am plecat în cantonament la Poiana Brașov. La intrare în Câmpina era un accident mortal, circulația oprită și am stat vreun sfert de oră și l-am întrebat pe un polițist dacă pot să o iau prin comună. Am dat înapoi, am pus maseuri în spate, să mă asigure și am luat-o pe acolo, prin comună. Ăia, când au văzut că o iau pe acolo, au luat-o după mine și se făcuse coloană.
George (n.r. Țucudean) stătea pe scaunele din față. La un moment dat, unde trebuia să fac la stânga, îmi cădea spatele în șanț. Și am zis că o să merg cu spatele până în drumul național, vreun kilometru și ceva. Și am venit așa, cu spatele, prin comună. Stăteau țăranii pe la… și se închinau. Și George a spus că, dacă-i scoți de aici, cu spatele, nu o să mai plătesc Jaguarul. I-am spus că-l duc până la Împăratul Romanilor în marșarier (n.r. destinația echipei). Dacă vrei, îmi mai dai un Jaguar!”, a povestit Tyson, în trecut, citat de prosport.ro.
George Ţucudean construieşte un castel
După retragere, Ţucudean nu a stat mult pe gânduri şi a preluat afacerile familiei lui, care deţine o podgorie de 80 de hectare, un hotel de 5 stele în Arad, o firmă de mobilă, ferme de porci şi vite şi o cramă.
Totuşi, înainte de a se retrage, George Ţucudean avea un salariu de doar 15.000 de euro, conform realitateasportiv.net. Fostul atacant a evoluat la CFR Cluj timp de doi ani şi jumătate, din iarna lui 2018 şi până în vara lui 2020.
George Ţucudean are în plan să construiască şi un castel pe moşia din Arad. Acesta ar urma să fie situat pe ruinele unui palat, ocupat în trecut, potrivit legendelor, de elitele culturale ale Ungariei. Palatul a fost vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar.
